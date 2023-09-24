Подчеркнули патриотизм: украинские фигуристы отказались поздравлять россиян с победой (видео)

На соревнованиях победили Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые родились в России, однако сейчас они представляют Грузию.

Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта завоевали серебряные медали на юниорском Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Будапеште. После этого они подчеркнули свою патриотичность особым образом. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта Base of Ukrainian sports.

Победителями соревнования стали Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые родились в России, однако сейчас представляют Грузию.

Во время церемонии награждения экс-россияне поздоровались с бронзовыми призерами, после чего хотели пообниматься с украинцами, но поздравлений не получили, и, понурив головы, поднялись на пьедестал.

Напомним, 26 июля сообщалось, что РФ и Беларусь не пригласили на Олимпийские игры в 2024 году. Приглашение на Олимпийские игры было отправлено 203 странам. Традиционно их рассылают за год до старта соревнований.

Также 28 марта Международный олимпийский комитет предлагал, чтобы на спортивных состязаниях от РФ и Беларуси выступали только те спортсмены, которые не поддерживают войну в Украине и не являются военнослужащими.