В одном из районов Петербурга и аэропорту пропало электричество, очевидцы говорят о взрывах (видео)

В петербургском районе Шушары нет воды, а в зале вылета внутренних рейсов аэропорта Пулково пропало электричество. За час до отключения местные жители слышали громкий звук и видели яркую вспышку.

Вечером 24 сентября в петербургском районе Шушары и аэропорту Пулково отключилось электричество, за час до отключения местные жители слышали громкий звук и яркую вспышку. Об этом пишет издание "Медуза"

Очевидцы говорят, что в Шушарах нет воды. В аэропорту Пулково рассказали, что электричество пропало в зале вылета внутренних рейсов. В здании быстро включили аварийное освещение.

Сбой в системе не привел к задержкам рейсов в аэропорту.

Местные жители в общении с российским медиа Shot говорят, что за час до отключения слышали громкий звук и видели яркую вспышку. Власти города никак не прокомментировали данные инциденты.

"Весь район, все здания обесточены, лифты стоят, никакого света, подачи воды также нет", — рассказали жители Шушар изданию SOTA.

Напомним, что 21 сентября в российской Туле прогремели взрывы, в городе частично пропал свет. Без электричества остались около 5 тысяч человек.

Фокус также писал о взрыве 20 сентября в одном из районов Московской области. Несколько квартир были разрушены, погибли два сотрудника МЧС, еще троих госпитализировали.