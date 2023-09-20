Погибли два сотрудника МЧС: стали известны детали взрыва под Москвой (фото, видео)

По данным росСМИ, всего в результате взрыва в жилом доме погибли 6 человек, из них 2 спасателя и 4 гражданских.

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В среду, 20 сентября, в одном из районов Московской области прогремел взрыв. В результате несколько квартир разрушены, погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщает российское медиа Shot.

Как передает источник, два спасателя погибли при повторном обрушении стены в Балашихе. Трое сотрудников МЧС госпитализированы.

Всего количество погибших в результате инцидента выросло до шести: четыре жителя дома (три женщины и мужчина) и два спасателя.

Результат взрыва в Балашихе Результат взрыва в Балашихе Результат взрыва в Балашихе

Взрыв в Балашихе: что известно

По предварительной информации, в жилом доме на Октябрьской улице "сдетонировала газовоздушная смесь". Минимум 10 квартир серьезно повреждены и есть угроза дальнейшего обрушения здания.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что под Саратовом загорелся газопровод. Журналисты утверждают, что произошла разгерметизация газопровода Песчаный-Умет-Сторожевка, который не предназначен для бытовых потребителей. Информация о жертвах не уточнялась.