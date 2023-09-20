В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме: есть жертвы, под завалами остаются люди (видео)

По предварительным данным, причиной взрыва мог быть газ. В доме полностью разрушено 3 квартиры, а еще 10 сильно повреждены. На месте работают спасательные службы.

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В городе Балашиха, что в Российской Федерации, произошел серьезный взрыв в девятиэтажном здании, в результате чего несколько квартир разрушены и есть жертвы. Об этом пишут российские медиа в Telegram 20 сентября.

По предварительной информации, в жилом доме на Октябрьской улице "сдетонировала газовоздушная смесь". Минимум 10 квартир серьезно повреждены и есть угроза дальнейшего обрушения здания.

"Эпицентр взрыва в девятиэтажке в Балашихе был на четвертом этаже. Предварительно, взорвался газ. Дом газифицирован. Почти полностью разрушены три квартиры", — говорится в сообщении.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале подтвердил информацию со взрывом и разрушением здания. Также отдельно было добавлено:

"Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности".

Что касаемо пострадавших, то их несколько. Один из них находился длительное время под завалами, но его удалось вытащить оттуда всего в крови. Также под обломками здания находился ребенок с матерью, но их удалось спасти, о чем пишут российские медиа. Спасатели продолжают разбор завалов, ведь там может находиться неизвестное количество людей.

Без жертв не обошлось. Медиа 112 сообщает о погибшей женщине, на которую обрушились бетонные плиты. Издание Mash, в свою очередь, сообщает о двух погибших.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что под Саратовом загорелся газопровод. Журналисты утверждают, что произошла разгерметизация газопровода Песчаный-Умет-Сторожевка, который не предназначен для бытовых потребителей. Информация о жертвах не уточнялась.