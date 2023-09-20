У Підмосков'ї прогримів вибух у житловому будинку: є жертви, під завалами залишаються люди (відео)

За попередніми даними, причиною вибуху міг бути газ. У будинку повністю зруйновано 3 квартири, а ще 10 сильно пошкоджено. На місці працюють рятувальні служби.

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У місті Балашиха, що в Російській Федерації, стався серйозний вибух у дев'ятиповерховій будівлі, унаслідок чого кілька квартир зруйновано і є жертви. Про це пишуть російські медіа в Telegram 20 вересня.

За попередньою інформацією, у житловому будинку на Жовтневій вулиці "здетонувала газоповітряна суміш". Щонайменше 10 квартир серйозно пошкоджено і є загроза подальшого обвалення будівлі.

"Епіцентр вибуху в дев'ятиповерхівці в Балашисі був на четвертому поверсі. Попередньо, вибухнув газ. Будинок газифікований. Майже повністю зруйновано три квартири", — ідеться в повідомленні.

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Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов у своєму Telegram-каналі підтвердив інформацію з вибухом і руйнуванням будівлі. Також окремо було додано:

"Екстрені служби зараз надають допомогу постраждалим. На місце виїхав віцегубернатор із безпеки".

Що стосується постраждалих, то їх кілька. Один із них перебував тривалий час під завалами, але його вдалося витягнути звідти всього в крові. Також під уламками будівлі перебувала дитина з матір'ю, але їх вдалося врятувати, про що пишуть російські медіа. Рятувальники продовжують розбір завалів, адже там може перебувати невідома кількість людей.

Без жертв не обійшлося. Медіа 112 повідомляє про загиблу жінку, на яку обвалилися бетонні плити. Видання Mash, зокрема, повідомляє про двох загиблих.

Слідчий комітет РФ уже порушив кримінальну справу за фактом надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що під Саратовом загорівся газопровід. Журналісти стверджують, що сталася розгерметизація газопроводу Піщаний-Умет-Сторожівка, який не призначений для побутових споживачів. Інформації про жертви не уточнювали.