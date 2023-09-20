Загинули два співробітники МНС: стали відомі деталі вибуху під Москвою (фото, відео)

За даними росЗМІ, загалом унаслідок вибуху в житловому будинку загинули 6 осіб, із них 2 рятувальники і 4 цивільних.

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У середу, 20 вересня, в одному з районів Московської області прогримів вибух. Унаслідок цього кілька квартир зруйновано, загинули два співробітники МНС. Про це повідомляє російське медіа Shot.

Як передає джерело, двоє рятувальників загинули під час повторного обвалення стіни в Балашисі. Троє співробітників МНС госпіталізовані.

Загалом кількість загиблих унаслідок інциденту зросла до шести: четверо мешканців будинку (троє жінок і чоловік) і двоє рятувальників.

Результат вибуху в Балашисі Результат вибуху в Балашисі Результат вибуху в Балашисі

Вибух у Балашисі: що відомо

За попередньою інформацією, у житловому будинку на Жовтневій вулиці"здетонувала газоповітряна суміш". Щонайменше 10 квартир серйозно пошкоджено і є загроза подальшого обвалення будівлі.

Слідчий комітет РФ уже порушив кримінальну справу за фактом надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що під Саратовом загорівся газопровід. Журналісти стверджують, що сталася розгерметизація газопроводу Піщаний-Умет-Сторожівка, який не призначений для побутових споживачів. Інформації про жертви не уточнювали.