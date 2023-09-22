В российской Туле прогремели взрывы: 5 тысяч человек остались без света (фото, видео)

В МЧС РФ заявили, что причиной отключения света в Туле стала "техническая неисправность". Взрывы, которые слышали жители города, в ведомстве объяснили "переходом самолета на сверхзвуковую скорость".

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В четверг, 21 сентября, в российском городе Тула прозвучали взрывы и частично пропал свет. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Очевидцы сообщили, что слышали два-три взрыва в Пролетарском районе Тулы. Для устранения неполадок с электричеством на место происшествия выехала аварийная бригада.

В Туле прогремели взрывы и пропал свет

Звук взрыва в Туле также попал на камеры наблюдения в Пролетарском районе. По словам местных жителей, взрыв раздался в 21:42, однако в Зареченском районе города свет пропал на несколько минут раньше, в 21:37.

"Предварительно, причина — авария на подстанции. Без электричества остались около 5 тысяч человек", — написали авторы канала.

Момент взрыва в Туле

Отключение света в Туле: что говорят в МЧС РФ

Местное издание "Тульские новости" сообщило со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций России, что причиной отключения света в Туле стала "техническая неисправность".

Позже в Telegram-канале ведомства заявили, что работы по восстановлению электроснабжения Зареченского округа города Тулы завершены.

"Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость", — добавили в МЧС.

Напомним, в среду, 20 сентября, в одном из районов Московской области прогремел взрыв. В результате несколько квартир разрушены, погибли два сотрудника МЧС. Трое сотрудников МЧС госпитализированы.

Мы также писали о том, что утром 20 сентября в курортном российском городе Сочи произошел "большой пожар". Недалеко от аэропорта в Адлере вспыхнул резервуар с топливом, до этого местные слышали звук взрыва.