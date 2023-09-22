У російській Тулі прогриміли вибухи: 5 тисяч людей залишилися без світла (фото, відео)

У МНС РФ заявили, що причиною відключення світла в Тулі стала "технічна несправність". Вибухи, які чули жителі міста, у відомстві пояснили "переходом літака на надзвукову швидкість".

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У четвер, 21 вересня, у російському місті Тула пролунали вибухи і частково зникло світло. Про це написав Telegram-канал Mash.

Очевидці повідомили, що чули два-три вибухи в Пролетарському районі Тули. Для усунення неполадок з електрикою на місце події виїхала аварійна бригада.

У Тулі прогриміли вибухи і зникло світло

Звук вибуху в Тулі також потрапив на камери спостереження в Пролетарському районі. За словами місцевих жителів, вибух пролунав о 21:42, проте в Заріченському районі міста світло зникло на кілька хвилин раніше, о 21:37.

"Попередньо, причина — аварія на підстанції. Без електрики залишилися близько 5 тисяч осіб", — написали автори каналу.

Момент вибуху в Тулі

Вимкнення світла в Тулі: що кажуть у МНС РФ

Місцеве видання "Тульские новости" повідомило з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій Росії, що причиною відключення світла в Тулі стала "технічна несправність".

Пізніше в Telegram-каналі відомства заявили, що роботи з відновлення електропостачання Заріченського округу міста Тули завершено.

"Хлопки, які чули жителі Пролетарського округу міста Тули, імовірно, стали наслідком переходу літака на надзвукову швидкість", — додали в МНС.

Нагадаємо, у середу, 20 вересня, в одному з районів Московської області прогримів вибух. Унаслідок цього кілька квартир зруйновано, загинули два співробітники МНС. Троє співробітників МНС госпіталізовані.

Ми також писали про те, що вранці 20 вересня в курортному російському місті Сочі сталася "велика пожежа". Недалеко від аеропорту в Адлері спалахнув резервуар із паливом, до цього місцеві чули звук вибуху.