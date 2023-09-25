"Был серьезным человеком": новый посол РФ в Ватикане может быть разведчиком, — СМИ

По данным экспертов, новый представитель Российской Федерации в Ватикане четырнадцать лет назад был направлен в НАТО в качестве офицера разведки.

В России был выбран новый посол в Ватикане. Этот дипломат, вероятно, имел опыт работы в разведывательных структурах и работал под псевдонимом. Об этом сообщает издание LRT.

Россия недавно объявила о назначении на пост посла в Ватикане Ивана Солтановского. Согласно информации, полученной из литовской публикации, четырнадцать лет назад он был направлен в НАТО в качестве офицера разведки.

Аналитики отмечают, что данное назначение свидетельствует о важности Святого Престола для России, и поэтому они призывают Западные страны не недооценивать влияние Ватикана на глобальную политику.

"Он был таким серьезным человеком, и его почему-то было много повсюду", – говорит Ромуалдас Вайшнорас, дипломат миссии Литвы при НАТО в 2008-2009 годах.

До 2009 года он был заместителем посла России при НАТО, однако считается, что он работал не только дипломатом.

По данным источника, карьера Солтановского в НАТО завершилась в результате первой волны изгнания российских разведчиков, которые оперировали под дипломатическим прикрытием. Несмотря на неофициальное правило, согласно которому изгнанные дипломаты НАТО не получают доступ к членам альянса, в 2015 году Солтановский был назначен постоянным представителем России в Европейском совете в Страсбурге.

"Его хорошо знали в НАТО и других странах, трудно бы не знать специфики его карьеры", — говорит литовский государственный и политический деятель Линас Линкявичюс.

После исключения России из Совета Европы из-за полномасштабной войны в Украине карьера Солтановского вернулась в Ватикан.

Напомним, 17 июля стало известно, что посланник Папы Римского итальянский кардинал Маттео Дзуппи отправился в Соединенные Штаты Америки для обсуждения мирных инициатив по войне в Украине.

Ранее, 3 июля, мы сообщали, что Маттео Зуппи посетил Москву и встретился с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.