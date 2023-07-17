Миссия мира в Украине: посланник Ватикана Маттео Дзуппи совершит визит в Вашингтон

Представитель Папы Римского в США обсудит облегчение жизни пострадавших от войны украинцев, особенно детей.

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Посланник Папы Римского итальянский кардинал Маттео Дзуппи отправился в Соединенные Штаты Америки для обсуждения мирных инициатив по войне в Украине, говорится в заявлении Святого Престола, которое приводит Vatican News.

Кардинал Маттео Дзуппи, Архиепископ Болоньи и Председатель Епископской Конференции Италии, с 17 по 19 июля 2023 года будет находиться с визитом в Вашингтоне как Посланник Папы Франциска. Его будет сопровождать представитель Государственного Секретариата.

"Визит состоится в контексте миссии содействия миру в Украине и имеет целью взаимообмен идеями и мнениями относительно трагической нынешней ситуации, а также поддержку инициатив в гуманитарной сфере, направленных на облегчение страданий наиболее пострадавших и уязвимых слоев населения, особенно детей", — отмечается в коммюнике.

В июле Маттео Дзуппи совершил визит в Москву. В рамках миссии, которую ему поручил Папа Франциск, он изучал возможные пути по установлению мира в Украине. В частности, работал над "механизмом", который мог бы обеспечить возвращение из России украинских детей.

После визита в столицу РФ кардинал сдержанно заявил, что не работает над "мирным планом", а сосредоточен на гуманитарных вопросах.

Напомним, 4 июля Фокус писал, что посланник Папы работает над механизмом возвращения детей в Украину. Известно, что во время трехдневного визита в РФ папский посланник имел три встречи: с помощником президента РФ Путина Юрием Ушаковым, патриархом Московским Кириллом и уполномоченным по делам детей Марией Львовой-Беловой.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что Папа пытался остановить вторжение России в Украину. Украинцы хотели бы, чтобы Папа однозначно стал на сторону Украины, осудив поименно представителей агрессора. Но Ватикан — это государство, которое в международном праве имеет другой вид, чем светские государства. Его главным инструментом влияния на ход тех или иных исторических событий является диалог и дипломатия.