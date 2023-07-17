Місія миру в Україні: посланець Ватикану Маттео Дзуппі здійснить візит до Вашингтона

Представник Папи Римського у США обговорить полегшення життя постраждалих від війни українців, особливо дітей.

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Посланець Папи Римського італійський кардинал Маттео Дзуппі відправився до Сполучених Штатів Америки для обговорення мирних ініціатив щодо війни в Україні, йдеться у заяві Святого Престолу, яку приводить Vatican News.

Кардинал Маттео Дзуппі, Архиєпископ Болоньї та Голова Єпископської Конференції Італії, з 17 до 19 липня 2023 року перебуватиме з візитом у Вашингтоні як Посланець Папи Франциска. Його супроводжуватиме представник Державного Секретаріату.

"Візит відбудеться в контексті місії сприяння мирові в Україні та має на меті взаємообмін ідеями та думками щодо трагічної теперішньої ситуації, а також підтримку ініціатив у гуманітарній сфері, спрямованих на полегшення терпінь найбільш постраждалих та уразливих верств населення, особливо дітей", — зазначається у комюніке.

У липні Маттео Дзуппі здійснив візит до Москви. У межах місії, яку йому доручив Папа Франциск, він вивчав можливі шляхи зі встановлення миру в Україні. Зокрема, працював над "механізмом", який міг би забезпечити повернення з Росії українських дітей.

Після візиту до столиці РФ кардинал стримано заявив, що не працює над "мирним планом", а зосереджений на гуманітарних питаннях.

Нагадаємо, 4 липня Фокус писав, що посланець Папи працює над механізмом повернення дітей в Україну. Відомо, що під час триденного візиту до РФ папський посланник мав три зустрічі: з помічником президента РФ Путіна Юрієм Ушаковим, патріархом Московським Кирилом і уповноваженим у справах дітей Марією Львовою-Бєловою.

Раніше, 23 червня, повідомлялося, що Папа намагався зупинити вторгнення Росії в Україну. Українці хотіли б, щоб Папа однозначно став на бік України, засудивши поіменно представників агресора. Але Ватикан — це держава, яка в міжнародному праві має інший вигляд, ніж світські держави. Її головним інструментом впливу на перебіг тих чи інших історичних подій є діалог і дипломатія.