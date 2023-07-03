"Не существует ни мирного плана, ни посредничества": посланник Папы о встрече в Кремле

Папа Римский Франциск после визита своего посланника в Москву и 3-дневных переговоров сказал, что войне в Украине "не видно конца-края".

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На этой неделе Папский посланник кардинал Маттео Зуппи посетил Москву и встретился с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. Он заявил, что его миссия в Россию по войне в Украине была сосредоточена на гуманитарных вопросах и не предусматривала никаких обсуждений мирного плана. Об этом пишет Reuters.

Папа Римский Франциск в мае попросил Зуппи, главу Епископской конференции Италии, осуществить миротворческую миссию, чтобы попытаться помочь прекратить войну в Украине.

"Все встречи были важными, особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились. Нет ни мирного плана, ни посредничества. Есть большое стремление, чтобы насилие прекратилось, и человеческую жизнь можно было сохранить, начиная с защиты маленьких детей", — сказал Зуппи государственному вещателю RAI.

Выступая перед религиозной делегацией Константинопольского Патриарха в пятницу, 30 июня, Папа Римский Франциск сказал, что войне в Украине не видно конца-края.

Во время воскресного благословения Франциск призвал паломников продолжать молиться за мир, "даже в летнее время и особенно за украинский народ".

Напомним, что ранее Папа Римский говорил, что мир будет достигнут только тогда, когда Украина и Россия смогут поговорить друг с другом.

30 апреля Папа Римский Франциск заявил о желании встретиться с патриархом Российской православной церкви Кириллом. По словам понтифика, после полномасштабного российского вторжения в Украину он лишь один раз общался с главой РПЦ через видеосвязь.