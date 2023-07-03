"Не існує ні мирного плану, ні посередництва": посланець Папи про зустріч у Кремлі

Папа Римський Франциск після візиту свого посланця до Москви і 3-денних переговорів сказав, що війні в Україні "не видно кінця-краю".

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Цього тижня Папський посланець кардинал Маттео Дзуппі відвідав Москву і зустрівся з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і головою Російської православної церкви патріархом Кирилом. Він заявив, що його місія до Росії щодо війни в Україні була зосереджена на гуманітарних питаннях і не передбачала жодних обговорень мирного плану. Про це пише Reuters.

Папа Римський Франциск у травні попросив Дзуппі, голову Єпископської конференції Італії, здійснити миротворчу місію, щоб спробувати допомогти припинити війну в Україні.

"Усі зустрічі були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися. Немає ні мирного плану, ні посередництва. Є велике прагнення, щоб насильство припинилося, і людське життя можна було зберегти, починаючи із захисту маленьких дітей", — сказав Дзуппі державному мовнику RAI.

Виступаючи перед релігійною делегацією Константинопольського Патріарха в п’ятницю, 30 червня, Папа Римський Франциск сказав, що війні в Україні не видно кінця-краю.

Під час недільного благословення Франциск закликав паломників продовжувати молитися за мир, "навіть у літній час і особливо за український народ".

Нагадаємо, що раніше Папа Римський говорив, що мир буде досягнутий лише тоді, коли Україна та Росія зможуть поговорити одне з одним.

30 квітня Папа Римський Франциск заявив про бажання зустрітися з патріархом Російської православної церкви Кирилом. За словами понтифіка, після повномасштабного російського вторгнення в Україну він лише один раз спілкувався з головою РПЦ через відеозв'язок.