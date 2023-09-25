Провокации Беларуси и России: в Минобороны Польши показали нападение мигрантов на границу (видео)

Только за сентябрь этого года было зафиксировано 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.

Министерство обороны Польши обратило внимание общественности на продолжающиеся гибридные атаки на польско-белорусскую границу со стороны так называемых мигрантов из азиатских стран. Ведомство опубликовало вчера, 24 сентября, на своей странице в сети X (Twitter) архивное видео такой провокации.

"Нападения на польскую границу, совершенные Беларусью, имели целью дестабилизировать ситуацию в Польше и угрожать безопасности поляков. Благодаря усиленному присутствию Войска Польского на границе план России и Беларуси провалился", — подчеркнули в министерстве.

Польское военное ведомство подчеркнуло, что солдаты Польской Армии уже в течение двух лет участвуют в поддержке Пограничной службы и полиции в отражении гибридных атак на границу.

"Они эффективно останавливают давление иммигрантов и предотвращают их бесконтрольный въезд в Польшу. Польские солдаты не только помогают охранять нашу восточную границу, но их присутствие также призвано сдерживать потенциального агрессора", — подчеркивает министерство.

Как считает кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, прокомментировавший провокации на польско-белорусской границе в эфире 24 канала, подобные действия белорусов напрямую связаны с войной, которую Россия объявила против Украины, и это делается для того, чтобы создать новый очаг дестабилизации на границе.

"Подобные нашествия происходят периодически. Недавно границу Беларуси хотели пересечь 34 человека. Это продолжится, пока будет продолжаться вторжение России на территории Украины", — считает эксперт.

Он убежден, что провокации начались еще тогда, когда Россия только нагнетала ситуацию и планировала нападение, то есть еще с 2021 года. Подобные действия служили своеобразным отвлекающим фактором.

"Поэтому их цель – и дальше отвлекать Республику Польшу от ситуации в Украине, от помощи и тому подобное", — резюмировал Желиховский.

Уже есть информация, что Польша будет строить новые заграждения в тех местах, где это было проблематично, например на реках или болотах, чтобы не допустить проникновения и более негативных последствий в этой ситуации.

Провокации на польско-белорусской границе — что известно

Провокации с белорусскими "мигрантами" периодически проходят еще с 2021 года. Несмотря на дополнительные меры безопасности, организованные польскими пограничными и правоохранительными службами, часто ситуация обостряется. Агрессивные молодые люди, которые выдают себя за мигрантов-нелегалов, не только уничтожают барьеры на границе между странами, но и совершают нападения на служебные автомобили, автомобили пограничной службы Польши и т. д.

Как сообщало Польское радио, только с начала сентября 2023 года было зафиксировано 195 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. В августе пограничная служба Польши зафиксировала до 3 тысяч подобных случаев.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, что режим Лукашенко будет пытаться организовать операцию "Прибой" на границе с Польшей. Она основывается на поэтапной эскалации на границе Беларуси и Польши с использованием наемников.

Польша и Литва уже давно видят угрозу в "вагнеровцах" и так называемых мигрантах, усиливают меры безопасности, однако пока границы минировать не планируют. Причина — политика гуманности мешает.

Напомним, в августе Латвия усилила меры безопасности на границе с Беларусью. Латвийские пограничники заявили о росте количества инцидентов с нелегальными мигрантами.

Фокус также сообщал, что Украина и Польша создадут единые пограничные пункты пропуска. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС поможет ускорить логистику и минимизировать коррупцию.

Ранее, 16 августа, медиа писали о том, что Польша и страны Балтии собираются обсудить возможное синхронизированное закрытие границ с Республикой Беларусь.

Фокус также писал о том, что пограничники Латвии поймали белорусов на помощи нелегальным мигрантам. Нарушителей обнаружили во время мониторинга границы с помощью технических средств.