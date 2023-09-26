Германия вдвое сократит расходы на беженцев в 2024 году: подробности

По данным журналистов, федеральное правительство ФРГ сократит расходы на поддержку беженцев с 3,75 миллиарда евро до примерно 1,7 миллиарда евро.

Германия планирует сократить объем федеральной помощи, выделяемой штатам на прием и интеграцию беженцев на фоне растущей инфляции после многих лет больших расходов. Об этом пишет Reuters 25 сентября со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что в 2024 году Берлин выделит регионам максимум 1,7 миллиарда евро на обеспечение беженцев. В 2023 году эта цифра составила 3,75 миллиарда евро.

Как отмечают журналисты, федеральное правительство не дало обещаний, что в дальнейшем финансирование будет соответствовать уровню 2023 года.

По словам представителя министерства финансов, переговоры федерального правительства и властей штатов на эту тему не дали результатов.

"По сути, штаты несут ответственность за размещение и уход за беженцами", — сказал собеседник издания.

Авторы публикации также отмечают, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину более 1 миллиона человек искали убежища в Германии, а их финансирование нанесло ущерб городам и муниципалитетам страны.

Напомним, что по данным СМИ от 19 сентября, Польша в следующем году может сократить объем помощи, предоставляемой беженцам из Украины. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер отметил, что некоторые виды поддержки для украинцев не будут продлены.

Заместитель министра социальной политики Дарьи Марчак 19 сентября отметила, что украинские беженцы, которые сейчас живут за границей, смогут оформить выплаты, предусмотренные для вынуждено перемещенных лиц после того, как вернутся в Украину.