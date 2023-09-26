"Живой, здоровый": Собчак показала Кадырова и рассказала об угрозах в свой адрес (фото)

По словам российской журналистки, глава Чечни "запретил" обсуждать его семью после обнародования видео, где его сын Адам избил уроженца Украины, которого обвиняют в сожжении Корана.

Российская журналистка Ксения Собчак утверждает, что вечером 25 сентября она провела разговор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который, по сообщениям ряда СМИ и украинской военной разведки, возможно, серьезно болен или даже находится в коме. Разговор, по ее словам, продолжался 40 минут и был совершен через видеосвязь. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак даже опубликовала скриншот этого разговора, который якобы происходил по видеосвязи, хотя не предоставила фрагмент видео.

Журналистка сообщила, что Кадыров связался с ней из-за ее обращения к расследованию инцидента, связанного с сыном главы Чечни. 15-летний Адам Кадыров напал на Никиту Журавля, фигуранта дела о сожжении Корана, который находится в СИЗО в Грозном. Видеозапись избиения была размещена на официальной странице Кадырова-старшего.

Собчак представила содержание разговора с Кадыровым, где, по ее утверждениям, он сказал, что не наказывал своего сына за произошедшее, а даже гордится им, считая, что "он поступил как настоящий мужчина". Однако, если суд признает Адама виновным, он будет наказан в соответствии с законом.

Кадыров, по словам Собчак, позволил ей писать о нем "что угодно", но "запретил" обсуждать его семью, и за это журналистка уже получила "предупреждение". Она также утверждает, что глава Чечни не согласится дать ей интервью.

При этом, Собчак сообщила, что пока не будет уезжать из страны, но "напишет заявление", но не уточнила, в какой орган.

Скриншот видеозвонка Рамзана Кадырова и Ксении Собчак Фото: Ксения Собчак/Telegram

"Разговор опубликовать разрешил, я спросила несколько раз. Скриншот опубликовать тоже разрешил, тут тоже спросила несколько раз. Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью. Редакцию пока из России вывозить не буду, но загранпаспорта все приготовили. Заявление, по ходу, придется писать. Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама", — резюмировала Собчак.

Что известно о состоянии Рамзана Кадырова

15 сентября сообщалось, что у Кадырова могут быть проблемы с почками из-за возможного отравления. Российские политики и журналисты не исключают того обстоятельства, что его могли отравить.

19 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что здоровье Рамзана Кадырова не в лучшем состоянии и оценивается как тяжелое. В будущем это может привести к дестабилизации в Кремле.

На следующий день, 20 сентября, в Telegram-канале Кадырова появилось видео, которое якобы должно опровергнуть слухи о его болезни. Глава Чечни был в московской ЦКБ, чтобы проведать своего дядю Магомеда, который проходит там курс лечения.