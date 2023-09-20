Приехал к дяде: Кадыров записал "опровергающий" ролик из Московской ЦКБ (видео)

На кадрах из больничной палаты глава Чечни разговаривает с пациентом. В подписи к видео утверждается, что это дядя Кадырова, который в данное время находится на лечении в Москве.

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В среду, 20 сентября, в одном из телеграм-каналов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова появилось новое видео, якобы опровергающее слухи о его болезни и смерти. Кадыров действительно был в московской ЦКБ, чтобы проведать своего дядю Магомеда Абдулхамидовича, который проходит там курс лечения, говорится в сообщении.

"Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого ДЯДЮ Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идет на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа", – говорится в подписи к видео.

На кадрах из больничной палаты Кадыров разговаривает с лежащим на койке мужчиной на чеченском языке. Потом врач сообщает главе Чечни на русском, что пациенту придется лечиться еще пару недель. После чего дальнейший разговор между присутствующими в больничной палате опять ведется на чеченском.

"Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?", – пишет телеграм-канал, в описании которого есть только одна фраза – "Любите "Пророка, читайте салават!" – а на аватаре стоит фото президента РФ Владимира Путина.

Справедливости ради стоит отметить, что канал имеет аудиторию более двух миллионов подписчиков.

Рамзан Кадыров опровергает слухи о своей болезни

Что известно об исчезновении Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров исчез из публичного пространства, после чего начали появляться слухи о неудачной операции, пребывании в коме и даже смерти. Между тем в социальных сетях главы Чечни продолжают появляться новые посты и видео, хотя на публике его не видно.

17 сентября у себя в телеграм-канале Кадыров разместил видео якобы с пробежки в парке в Грозном.

Рамзан Кадыров

Британское издание Sky News попыталось установить местонахождение Кадырова благодаря обнародованному видео и утверждает, что погода в эти дни не соответствовала геолокации съемки.

Место съемки видео

В тот же день, 17 сентября, чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев написал в своем телеграм-канале, что Кадыров мертв.

Пост Абубакара Янгулбаева в телеграм-канале

Ранее чеченская диаспора заявила, что Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме, и московские врачи не могут ему помочь. В украинской разведке рассказали, что состояние политика вызвано обострением болезней.