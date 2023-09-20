Приїхав до дядька: Кадиров записав ролик із Московської ЦКЛ, що "спростовує" (відео)

На кадрах із лікарняної палати глава Чечні розмовляє з пацієнтом. У підписі до відео стверджується, що це дядько Кадирова, який наразі перебуває на лікуванні в Москві.

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У середу, 20 вересня, в одному з телеграм-каналів глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова з'явилося нове відео, яке нібито спростовує чутки про його хворобу і смерть. Кадиров дійсно був у московській ЦКЛ, щоб провідати свого дядька Магомеда Абдулхамідовича, який проходить там курс лікування, ідеться в повідомленні.

"Друзі, цими днями наша сім'я дуже сильно переживала за дорогого ДЯДЮ Магомеда Абдулхамідовича Кадирова. Хвала Всевишньому, він уже йде на поправку. Під час мого робочого відрядження до Москви за першої ж нагоди я відвідав ЦКЛ, у якій застав його в доброму гуморі", — ідеться в підписі до відео.

На кадрах з лікарняної палати Кадиров розмовляє з чоловіком, який лежить на ліжку, чеченською мовою. Потім лікар повідомляє голові Чечні російською, що пацієнту доведеться лікуватися ще кілька тижнів. Після чого подальша розмова між присутніми в лікарняній палаті знову ведеться чеченською.

"Прокоментую заразом і чутки навколо стану мого здоров'я. Хвала Всевишньому, я живий і здоровий, і абсолютно не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби має здійматися галас?", — пише телеграм-канал, в описі якого є тільки одна фраза — "Любіть Пророка, читайте салават!" — а на аватарі стоїть фото президента РФ Володимира Путіна.

Заради справедливості варто зазначити, що канал має аудиторію понад два мільйони підписників.

Рамзан Кадиров спростовує чутки про свою хворобу

Що відомо про зникнення Кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров зник із публічного простору, після чого почали з'являтися чутки про невдалу операцію, перебування в комі і навіть смерть. Тим часом у соціальних мережах глави Чечні продовжують з'являтися нові пости і відео, хоча на публіці його не видно.

17 вересня у себе в телеграм-каналі Кадиров розмістив відео нібито з пробіжки в парку в Грозному.

Рамзан Кадиров

Британське видання Sky News спробувало встановити місцезнаходження Кадирова завдяки оприлюдненому відео і стверджує, що погода в ці дні не відповідала геолокації зйомки.

Місце зйомки відео

Того ж дня, 17 вересня, чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв написав у своєму телеграм-каналі, що Кадиров мертвий.

Пост Абубакара Янгулбаєва в телеграм-каналі

Раніше чеченська діаспора заявила, що Рамзан Кадиров уже кілька днів перебуває в комі, і московські лікарі не можуть йому допомогти. В українській розвідці розповіли, що стан політика викликаний загостренням хвороб.