Исчезновение Кадырова: глава Чечни был в Грозном, видео геолоцировали, — СМИ (фото)

По информации журналистов, кадры, опубликованные накануне днем, были сняты в резиденции главы Чечни в центральной части Грозного.

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После слухов о плохом самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова журналисты геолоцировали видео, опубликованное в Telegram-канале. Об этом сообщает Sky News.

Кадры, опубликованные накануне днем, были сняты в его резиденции в центральной части Грозного. Кадыров записал видео во время прогулки под дождем и обратился к тем, "кто не может отличить правду от лжи в интернете". Таким людям он посоветовал прогуляться на свежем воздухе, "привести мысли в порядок: дождь прекрасно бодрит".

Местонахожение Кадырова в Грозном

Установить его местонахождение удалось по лесополосе высоких деревьев, траве и зданию на заднем фоне. Также сопоставлялись данные о погоде в тот день.

Местонахожение Кадырова в Грозном

В минувшее воскресенье утром и днем в Грозном шли дожди, было пасмурно. Тогда как на протяжении всех предыдущих дней недели дождей не было.

Напомним, что слухи о состоянии здоровья Рамзана Кадырова влияют на стабильность в Чечне. Об этом говорится в сводке военных исследователей из "Института изучения войны" от 18 сентября. Дестабилизация власти Кадырова в Чечне может нанести серьезный удар по режиму Путина.

Также сообщалось, что у Кадырова могут быть проблемы с почками из-за возможного отравления. Российские политики и журналисты не исключают того обстоятельства, что его могли отравить.

По мнению некоторых экспертов, смерть Кадырова станет для РФ потрясением посильнее, чем мятеж Пригожина.