Полиция Латвии будет штрафовать водителей за наклейки "Я — русский" на авто

Местные правоохранители обратились к гражданам с просьбой сообщать об обнаружении автомобилей с символикой, которая прославляет агрессию России.

Латвийская полиция будет штрафовать за размещенные на авто наклейки "Я — русский" и другую символику, которая выражает поддержку или прославляет российскую агрессию против Украины. Об этом полиция Латвии сообщила в своем Twitter в понедельник, 25 сентября.

Правоохранители заявили, что при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно прикажет лицам их убрать, а также разъяснить цель и мотивацию размещения такой надписи. Эти лица могут быть привлечены к административной ответственности.

В полиции Латвии объясняют, что любое героизирование военной агрессии, в том числе размещение на автомобилях надписей на русском языке, например — "Я русский/русская", означает прославление военной агрессии или поддержку военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Также полиция просит граждан сообщать об обнаружении автомобилей с символикой, которая прославляет российскую агрессию.

Полиция Латвии будет штрафовать водителей за наклейки "я — русский"

Известно, что Латвия с 12 сентября 2023 года остановила пропуск транспортных средств на российской регистрации. Более того, иногда полиция даже будет конфисковывать автомобили.

Напомним, что с 17 сентября 2023 года в Польше действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами .

Также 6 июля посольство РФ в Германии сообщило, что сотрудники немецких таможен изымают у россиян личные автомобили, зарегистрированные в стране-агрессоре.