Российский дипломат Марат Бердыев назвал отказ США пригласить главу Кремля на саммит АТЭС примером "недобросовестности американской стороны" и "сохранением конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества".

Москва будет добиваться от Вашингтона решения об участии диктатора Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщают российские СМИ.

Со ссылкой на посла по особым поручениям российского МИДа и старшее должностное лицо в АТЭС Марата Бердыева отмечается, что власти США решили не приглашать Путина на предстоящий саммит из-за санкций.

"США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров из-за того, что в отношении них действуют санкционные ограничения", — сказал, в частности, Бердыев.

По его словам, Москва продолжает добиваться от Вашингтона, чтобы Путина пустили на саммит АТЭС.

"Я, как старшее должностное лицо Российской Федерации, активно с ними взаимодействую и в очередной раз направил запрос с призывом прислать приглашение российскому лидеру", — отметил Марат Бердыев.

Кроме того, он назвал отказ США пригласить Путина на саммит примером "недобросовестности американской стороны" и "сохранением конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества", а также "политизацией чисто экономического форума".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль не будет ждать от Вашингтона приглашения принять участие в саммите.

Кроме Путина, США отказались позвать на мероприятие главу администрации Гонконга Джона Ли, который также находится под американскими санкциями с 2020 года.

Напомним, 25 сентября Reuters со ссылкой на собственные источники сообщили, что главы российских энергетических компаний "Роснефть" и "Газпром" Игорь Сечин и Алексей Миллер присоединятся к окружению президента Владимира Путина во время его визита в Китай в следующем месяце .

Путин планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином для переговоров в Пекине и примет участие в третьем форуме "Пояс и путь".