Венгрия посадила украинского капитана из-за гибели 28 туристов на Дунае

Известно, что 7 из 35 человек, находившихся на борту, спасли. Несколько тел быстро нашли, остальные были вынесены разбушевавшейся рекой или заблокированы внутри лодки.

Венгерский суд принял решение о лишении свободы украинца Юрия Чаплинского, капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn, который в 2019 году столкнулся с экскурсионным катером на реке Дунай, что привело к гибели 28 человек. Об этом сообщает BBC.

Во время ливня в мае 2019 года судно "Русалка", на борту которого находились южнокорейские туристы, затонуло через считанные секунды после аварии. Украинский капитан Юрий Чаплинский отрицал свою вину, но был признан виновным в грубой халатности.

Ожидается, что Чаплинский подаст апелляцию.

Судебное дело Чаплинского: детали

Венгерские прокуроры заявили в суде в марте 2020 года, что Чаплинский, по их словам, "не уделил достаточного внимания и не сосредоточился на управлении кораблем в течение нескольких минут во время ливня".

"Он не почувствовал присутствия "Русалки", не выходил на связь и не подавал аварийных звуковых сигналов", — заявил в суде Миклош Новаки.

Юрий Чаплинский, который находится под стражей с 2019 года, заявил суду, что "глубоко сожалеет" о смертельной аварии.

"Я ни на минуту не могу избавиться от воспоминаний об этой страшной трагедии, не могу спать, и думаю, что с этим мне придется жить до конца жизни", — сказал он.

В то же время суд оправдал 68-летнего мужчину по обвинению в неоказании помощи, отмечают в издании.

Смертельная авария на Дунае: что известно

Круизный лайнер Viking Sigyn столкнулся с туристическим катером "Русалка" сразу после 21:00 по местному времени 29 мая, когда оба судна проходили под будапештским мостом Маргарет.

Семерых из 35 человек, находившихся на борту, спасли. Несколько тел быстро нашли, остальные были вынесены разбушевавшейся рекой или заблокированы внутри лодки.

Полиция сообщила, что лодка затонула за считанные секунды после столкновения.

"Течение было очень быстрым, и людей просто унесло", — рассказала одна из выживших пассажирка Чжун южнокорейскому информационному агентству Yonhap.

Двадцать пять из погибших были из Южной Кореи. Капитан и член экипажа "Русалки" также погибли. Только семь корейских пассажиров выжили в аварии, а один кореец до сих пор считается пропавшим без вести.

Напомним, 5 сентября в Великобритании в ДТП погибли украинка и еще двое маленьких детей. Перед этим в Украине в другой аварии насмерть разбился их отец.