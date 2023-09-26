Соцсеть Илона Маска является крупнейшим источником российской дезинформации, — Еврокомиссия

Евросоюз обнародовал отчеты о том, как каждая из крупных технологических компаний, включая Facebook (Meta Platforms Inc.), Google (Alphabet Inc.) и TikTok (ByteDance Ltd.), справляется в борьбе с дезинформацией.

В отчете Еврокомиссии по соблюдению стандартов кодекса поведения с фейковой информацией соцсеть X (ранее Twitter), которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, была названа крупнейшим средством распространения дезинформации. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова вице-президента Еврокомиссии Веры Журовой.

"Х, бывший Twitter, который больше не подпадает под действие добровольного кодекса поведения, является платформой с наибольшим количеством дезинформационных постов. Пилотный проект также показал, что субъекты дезинформации имеют значительно больше подписчиков, чем их коллеги, которые не используют дезинформацию, и, как правило, присоединяются к платформе позже, чем пользователи, которые не используют дезинформацию", — подчеркнула она.

Журова призвала Х придерживаться жестких законов и упомянутого кодекса, целью которого является установление отраслевых стандартов для проверки фактов и других мероприятий. Блок также реализовал пилотный проект с целью оценить масштабы проблемы. Еврочиновница подчеркнула, что ЕС наблюдает за тем, что делает Маск.

Журова также заявила, что наплыв российской дезинформации особенно значителен в Словакии, где в эту субботу, 30 сентября, должны состояться парламентские выборы.

"Словакия была выбрана как страна, где есть благодатная почва для успеха российских прокремлевских и провоенных нарративов. Выборы на этой неделе станут тестом, поскольку подход России к войне в Украине является линией раскола", — добавила вице-президент.

Как пишет издание, Европейский Союз призвал платформы Кремниевой долины повысить свою бдительность в борьбе с российскими нарративами, что особенно опасно накануне национальных и европейских выборов, которые состоятся в следующем году.

"Это оружие массовой манипуляции стоимостью несколько миллионов евро, направленное как на россиян, так и на европейцев и остальной мир. Очень большие платформы должны учитывать этот риск. Тем более, что мы должны ожидать: Кремль и другие будут активными перед нашими европейскими выборами", — приводит Bloomberg слова Журовой.

Она отметила, что большинство основных платформ согласились работать с ЕС в этом направлении и уже предприняли определенные шаги, чтобы активизировать свои усилия в борьбе с фейковой информацией после давления с ЕС. Так, Google сообщила, что за первые четыре месяца года прекратила деятельность более 400 каналов, вовлеченных в операции российского информационного влияния. Кроме того, платформа Meta заявила, что расширила партнерство по проверке фактов на 22 языках в ЕС.

Напомним, что в прошлом месяце вступил в силу новый закон ЕС, регулирующий контент на цифровых платформах.

Ранее Фокус писал, что Илон Маск хочет сделать соцсеть Х полностью платной.

Кроме того, в начале сентября журналисты информировали, что политика владельца X Илона Маска привела к лучшему распространению российской пропаганды. Миллиардер смягчил правила размещения контента и сократил штат сотрудников службы безопасности.