"Решение жилищного кризиса": мужчина 8 лет жил в разных машинах и копил на дом (видео)

Николас Бауэр долгие годы жил, меняя транспортные средства, в которых ему приходилось ночевать посреди пустыни. За это время он накопил приличную сумму и смог подарить жилье для своей семьи.

В США мужчина, который последние 8 лет жил в разных машинах и фургонах, смог накопить достаточную сумму денег для покупки собственного дома. Об этом 32-летний Николас Бауэр из Аризоны рассказал YouTube-каналу Big Super Living In Arizona.

Мужчина принял такое важное решение, когда ему было всего около 20 лет. Уже тогда у него были огромные долги.

Живя в машинах американец решил накопить небольшой капитал, чтобы справиться с финансовыми проблемами.

"Когда у вас нет расходов на аренду и коммунальные платежи, деньги начинают накапливаться", — поделился своим опытом Николас.

Мужчина гордо сообщил, что у него накопилась достаточно крупная сумма, чтобы приобрести дом и на первое время не беспокоиться о постоянной работе. Впервые Бауэр решил попробовать жить в машине в 2015 году. Тогда он работал автомобильным инженером и зарабатывал всего 11,50 долларов в час. Кроме того, на тот момент у него были значительные долги. В поисках "решения жилищного кризиса" американец решил попробовать новый образ жизни, проживая в различных транспортных средствах.

Грузовик с прицепом Fleetwood Prowler 1987 года выпуска Фото: скриншот / YouTube

Николас припарковал грузовик Dodge Dakota, которым владел еще со школы, на парковке своего рабочего места и прицепил к нему кемпер. Его начальник был не против, так как у Бауэра часто возникала необходимость "работать целые ночи напролет". Со временем этот самопровозглашенный "постоянный обитатель пустыни" пересел на следующее транспортное средство. Им стал грузовик серии Unimog 404. Там была кровать, деревянный пол, доступ в интернет и даже 40-дюймовый телевизор с плоским экраном.

В таком образе жизни был один огромным минус, в его импровизированном жилье не было туалета, и приходилось использовать пустую бутылку или ходить на работу. Необходимость планировать перерывы для посещения уборной подтолкнула Бауэра к еще одному обновлению. Позднее он перебрался в грузовик с прицепом Fleetwood Prowler 1987 года выпуска, оснащенным солнечными батареями. Он прозвал его "творением Франкенштейна". Грузовик развалился во время поездки в Сан-Франциско.

Американец не уточнил сколько ему пришлось выложить за недвижимость Фото: скриншот / YouTube

Бауэр отказался от своего необычного образа жизни, когда его девушка забеременела, и они приняли решение обустроиться в постоянном жилье. Семья из трех человек сейчас проживает в передвижном доме на двухакровой "оплаченной территории" Бауэра, где также находятся все транспортные средства, в которых он ранее жил.

Американец не уточнил сколько ему пришлось выложить за недвижимость, но упомянул, что остался без работы. Он отметил что ему хватит сбережений, чтобы его семья ни в чем не нуждалась первое время. Мужчина мечтает сделать свой лагерь из машин глубоко в лесу.

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