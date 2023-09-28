Застрелил трех человек и поджог больницу: в Роттердаме арестован студент-медик (фото, видео)

Известно, что 32-летний студент Роттердамского университета убил своего преподавателя и соседку. Кроме того, жертвой также стала 14-летняя девочка. После задержания мужчина начал сотрудничать со следствием.

Вооруженный мужчина застрелил 46-летнего преподавателя в университетской больнице в Роттердаме в четверг, 28 сентября. Перед этим он открыл огонь в доме своей соседки. 39-летняя женщина скончалась на месте, а ее 14-летняя дочь получила тяжелые ранения. Несмотря на усилия медиков, девочка умерла спустя несколько часов. Об этом сообщает сайт NOS.

Третья жертва скончалась через несколько часов несмотря на усилия врачей

Также сообщается, что стрелок устроил поджоги в доме своей соседки и в медицинском центре Erasmus при Роттердамском университете, использовав коктейли Молотова. В результате пожара в жилом доме были повреждены соседние здания. Пожар в больнице удалось оперативно потушить.

Пожар в университетской клинике удалось потушить

Прибывший в больницу спецназ полиции Нидерландов задержал подозреваемого на заднем дворе клиники. Во время ареста он был в бронежилете и имел при себе огнестрельное оружие.

Спецназ полиции Роттердама провел операцию по задержанию стрелка

По данным полиции, 32-летний подозреваемый является студентом Роттердамского университета. После задержания он сотрудничает со следствием. Полиция также сообщила, что мотивы совершения преступления пока неясны. Следствие считает, что стрелок действовал в одиночку и не разыскивает других подозреваемых. Имя задержанного не разглашается в интересах следствия.

Задержание подозреваемого в медицинском центре Erasmus

"Подозреваемый был известен правоохранительным органам ранее. В 2021 году он был привлечен к ответственности и осужден за жестокое обращение с животными", — сообщил Хьюго Хилленаар, главный прокурор Роттердама.

Напомним, в Кишневском аэропорту гражданин Таджикистана отобрал пистолет у пограничника и убил двух человек.

Также Фокус писал о том, что в Грузии бывший военный открыл стрельбу с балкона, убив пять человек и ранив еще пятерых.