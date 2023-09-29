Хочет прекратить помощь Украине: страна НАТО может получить пророссийского лидера, – CNN

Кандидат в премьер-министры Словакии Роберт Фицо транслирует российскую пропаганду, заявляя, что Владимир Путин якобы решил вторгнуться в Украину из-за "украинских нацистов и фашистов".

В Словакии скоро пройдут выборы премьер-министра. При этом в опросах лидирующие позиции занимает партия Роберта Фицо, который не скрывает своих симпатий к Российской Федерации. Об этом пишет CNN 28 сентября.

Как отмечают авторы статьи, Словакия активно поддерживает Киев во время полномасштабной войны. Она приняла десятки тысяч украинских беженцев, а также стала первой страной, которая направила в Украину средства ПВО.

Однако, по мнению журналистов, с приходом к власти Роберта Фицо поддержка Украины со стороны Словакии пошатнуться. Политик призывал словацкое правительство прекратить поставки вооружений Украине и заявил, что, если он станет премьером, то Братислава "не будет отправлять еще один раунд боеприпасов".

Кроме того, Фицо говорил, что президент РФ Владимир Путин якобы решил вторгнуться в Украину по вине "украинских нацистов и фашистов".

Политолог и президент Института общественных связей Григорий Месежников указал на то, что Фицо пытается презентовать свое отношение к РФ как "мирную" инициативу.

"Он и его союзники утверждают, что нам не следует отправлять оружие в Украину, потому что это затянет войну. Они говорят: "Наступит мир, если мы прекратим поставлять оружие в Украину", потому что, если мы этого не сделаем, конфликт закончится быстрее. Так что, по сути, они не сторонники мира, они пророссийские", — объяснил эксперт.

Роберт Фицо уже занимал должность премьер-министра Словакии с 2006 по 2010 год, однако был вынужден уйти в отставку в марте 2018 года после массовых протестов, связанных с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Журналист публиковал информацию о коррупционных действиях элит, в частности лиц, связанны с Фицо и его партией.

Напомним, 28 августа стало известно, что Словакия заключила соглашение с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для АЭС, еще одним поставщиком может стать Франция. Таким образом страна избавляется от зависимости от топлива из России.

Мы также сообщали, что 21 сентября Украина и Словакия обсудили создание торговой системы, которая бы позволила снять запрет на ввоз украинских зерновых. Министры двух стран договорились разработать систему торговли зерном, в основе которой была бы выдача и контроль лицензий.