После скандала с сыном и слухов о болезни: в ISW о объяснили, зачем Путин встретился с Кадыровым

По мнению американских аналитиков, Владимир Путин ответил на лояльность Рамазана Кадырова, проявленную во время военного мятежа Евгения Пригожина.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым, сигнализируя таким образом о готовности продолжать поддерживать главу Чечни. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 28 сентября.

Как отмечают аналитики, встреча состоялась на фоне слухов о проблемах со здоровьем Рамзана Кадырова и общественного резонанса вокруг избиения заключенного его сыном Адамом Кадыровым.

Авторы отчета указали на то, что в отличие от предыдущей встречи с Путиным, на которой Кадыров был явно напряжен, в этот раз глава Чечни выглядел более расслабленным. При этом президент РФ высоко оценил деятельность чеченских военных в Украине, а также то, как Кадыров управляет республикой.

"Встреча Путина с Кадыровым, вероятно, является ответом на выражения Кадыровым лояльности Путину после вооруженного восстания Вагнера 24 июня и сигнализирует о готовности Путина продолжать поддерживать Кадырова, несмотря на недавние события", — заключили американские аналитики.

Встреча Путина с Кадыровым: что известно

Российский государственный канал "Москва 24" 28 сентября сообщил, что Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым.

По данным СМИ, президент РФ и глава Чечни обсудили экономическую обстановку в республике. Владимир Путин заявил, что "в целом ситуация положительная".

Позже стало известно, что в ходе встречи Владимир Путин поддержал идею возведения мечети в Москве. Строительство запланировано в Юго-Западном административном округе города, на улице Кадырова.

"Я признателен Владимиру Владимировичу за такой ценный подарок и безгранично благодарен за все, что он делает для укрепления и развития нашего многонационального государства", — сказал Кадыров.

Напомним, 15 сентября, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам спикера, информацию подтвердили в "медицинских и политических кругах".

После заявлений медиа болезни Рамзана Кадырова в сети появились кадры с его прогулки. На видео глава Чечни советует прогуляться на свежем воздухе тем, кто "не может отличить правду от лжи".