Что заставит Россию прекратить войну: президент Латвии назвал три фактора

Стратегия России заключается лишь в продолжении войны, считает президент Латвии Эдгар Ринкевичс, однако есть три фактора, которые заставят Путина положить конец этой агрессии.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс назвал три фактора, которые заставят диктатора Владимир Путина прекратить жестокую войну против Украины. Об этом он рассказал 29 сентября в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat во время официального визита в Финляндию.

На вопрос, что может заставить Россию во главе с Владимиром Путиным прекратить жестокую войну, президент Латвии назвал три фактора, которые должен учитывать российский диктатор.

"Прежде всего понимание того, что Запад будет продолжать поддерживать Украину независимо от того или иного отдельного поворота войны. Думаю, Путин осознает, что он не тот, кто может бросить вызов экономической мощи Соединенных Штатов, Канады и Европейского Союза", — заявил президент Латвии.

Вторым фактором Ринкевичс считает целенаправленность усилий союзников Украины наращивать оборонно-промышленный потенциал и производить все необходимые стране, воюющей с агрессором, гранаты, боеприпасы, ракеты, беспилотники и танки, пополняя при этом собственные запасы.

Третий важный фактор, по мнению президента Латвии, — это прогресс Украины на фронте.

"Он должен продемонстрировать России, что все мечты о возвращении освобожденных Украиной территорий напрасны", — определил Ринкевичс свое видение российско-украинской войны.

Президент Латвии подчеркнул, что он не питает иллюзий относительно того, что агрессия России против Украины быстро закончится.

"Я чувствую, что нынешняя стратегия России заключается в том, чтобы просто продолжить войну в надежде, что мы устанем", — считает президент.

При этом Ринкевичс имеет в виду западное сообщество: США, Канаду, страны ЕС и других единомышленников, которые поддерживают оборонную борьбу Украины.

"Думаю, все понимают, что мы должны и в дальнейшем поддерживать Украину всем, что имеем, заботясь при этом о собственной обороноспособности", — подчеркнул он.

Президент Ринкевичс отметил, что Латвия сделала существенные выводы относительно захватнической войны России против Украины: в стране возобновили призыв в армию, особое внимание уделили волонтерам и прежде всего увеличили оборонный бюджет государства до 3% ВВП до 2027 года.

Напомним, Фокус писал, что в августе Латвия усилила меры безопасности на границе с Беларусью. Латвийские пограничники заявили о росте количества инцидентов с нелегальными мигрантами.

Ранее Фокус сообщал, что Латвия предоставила 90 дней на сбор вещей тем, кто будет депортирован из страны из-за незнания государственного языка.