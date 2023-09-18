90 дней на сбор вещей: из Латвии планируют депортировать до 4 тысяч россиян

В Управлении по делам гражданства и миграции заявили, что извещения с просьбой выехать из Латвии начнут рассылать уже со следующей недели. В основном речь о людях, которые даже не явились на экзамен.

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Латвия собирается выслать со страны несколько тысяч граждан Российской Федерации, которые не смогли сдать экзамен на знание латышского языка. Об этом заявила представительница Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе, передает Delfi 18 сентября.

Извещения с просьбой покинуть страну 3600 россиян получат уже на следующей неделе. У них будет 3 месяца на то, чтобы выполнить требование местных властей.

"Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено извещение о том, что им — их наберется примерно 3600 — придется покинуть Латвию. В эти 90 дней очень многие начнут что-то делать и суетиться — мы получаем уже очень много звонков: мол, мама сказала, что все сделает, но оказалось, что она не сделала ничего, человек даже не ходил сдавать экзамен", — рассказывает Майра Розе.

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Есть еще одна категория россиян, о которой рассказала представительница УДГМ. Речь о тех, кто надеялся на Конституционный суд и верили в то, что на самом деле никаких депортаций не будет. Теперь эти граждане потеряют вид на жительство и будут вынуждены переехать обратно на родину.

"Эти люди смогут попытаться получить разрешение без послаблений —как любой другой гражданин России, а не давний житель Латвии", — продолжила Майра Розе.

Экзамен по латышскому языку в Латвии: что известно

До начала сентября граждане Российской Федерации, которые проживают в Латвии, должны были доказать при помощи экзамена знание латышского языка.

На сегодняшний день под действие нового закона попадает около 25 тысяч россиян. 14 тысяч из них подали документы на получение статуса постоянного жителя Латвии, около 1000 подали заявление на получение вида на жительства, а еще 6700 повторно собираются сдать экзамен.

На этой неделе местный Сейм продлил срок и предусмотрел двухлетний переходный период, однако это будет касаться лишь тех граждан, которые хотя бы попытались сдать языковой экзамен. Все остальные подлежат депортации.

От экзамена по латышскому языку будут освобождены те граждане, которые достигли 75-летнего возраста.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что в Латвии более половины россиян провалили тест на знание языка. Чтобы остаться в стране россиянам нужно было оформить новый статус, предусматривающий наличие языкового сертификата А2.