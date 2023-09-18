90 днів на збір речей: з Латвії планують депортувати до 4 тисяч росіян

В Управлінні у справах громадянства та міграції заявили, що повідомлення з проханням виїхати з Латвії почнуть розсилати вже з наступного тижня. Здебільшого йдеться про людей, які навіть не з'явилися на іспит.

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Латвія збирається вислати з країни кілька тисяч громадян Російської Федерації, які не змогли скласти іспит на знання латиської мови. Про це заявила представниця Управління у справах громадянства і міграції (УДГМ) Майра Розе, передає Delfi 18 вересня.

Повідомлення з проханням покинути країну 3600 росіян отримають уже наступного тижня. У них буде 3 місяці на те, щоб виконати вимогу місцевої влади.

"Тим, хто не склав іспит і не подав заявку, наступного тижня буде надіслано повідомлення про те, що їм — їх набереться приблизно 3600 — доведеться покинути Латвію. У ці 90 днів дуже багато хто почне щось робити і метушитися — ми отримуємо вже дуже багато дзвінків: мовляв, мама сказала, що все зробить, але виявилося, що вона не зробила нічого, людина навіть не ходила складати іспит", — розповідає Майра Розе.

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Є ще одна категорія росіян, про яку розповіла представниця УДГМ. Мова про тих, хто сподівався на Конституційний суд і вірили в те, що насправді жодних депортацій не буде. Тепер ці громадяни втратять посвідку на проживання і будуть змушені переїхати назад на батьківщину.

"Ці люди зможуть спробувати отримати дозвіл без послаблень — як будь-який інший громадянин Росії, а не давній житель Латвії", — продовжила Майра Розе.

Іспит з латиської мови в Латвії: що відомо

До початку вересня громадяни Російської Федерації, які проживають у Латвії, мали довести за допомогою іспиту знання латиської мови.

На сьогоднішній день під дію нового закону потрапляє близько 25 тисяч росіян. 14 тисяч із них подали документи на отримання статусу постійного жителя Латвії, близько 1000 подали заяву на отримання посвідки на проживання, а ще 6700 повторно збираються скласти іспит.

Цього тижня місцевий Сейм продовжив термін і передбачив дворічний перехідний період, однак це стосуватиметься лише тих громадян, які хоча б спробували скласти мовний іспит. Усі інші підлягають депортації.

Від іспиту з латиської мови будуть звільнені ті громадяни, які досягли 75-річного віку.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що в Латвії більше половини росіян провалили тест на знання мови. Щоб залишитися в країні росіянам потрібно було оформити новий статус, який передбачає наявність мовного сертифіката А2.