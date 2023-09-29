Телеканал "Россия 1" выдал в своем сюжете польский Эльблонг за Калининград (видео)

По словам российских журналистов, Калиниград якобы остается конкурентоспособным даже в условиях западных санкций, однако вместо него почему-то показали польский город.

Редакторы выпуска программы "Вести" на телеканале "Россия 1", выходившей 28 сентября, показали польский город Эльблонг, выдав его за Калининград. Об этом сообщает российское издание "Инфо 24".

В этом сюжете речь шла о программе социально-экономического развития Калининградской области, представленная Владимиром Путиным во встрече с правительством.

"Регион остается конкурентоспособным даже в условиях западных санкций", — говорит диктор российского канала.

В ходе сюжета также были продемонстрированы кадры Калининграда, но после выступления Максима Решетникова, главы Минэкономразвития, в кадре появился эльблонгский собор Святого Николая.

Российские журналисты отмечают, что в самом Калининграде также есть улица с названием Эльблонгская.

Напомним, 7 сентября стало известно, что в т.н. "ДНР" начал эфирное вещание филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что на росТВ не смогли правильно назвать город, находящийся под обстрелами. Речь о Шебекино Белгородской области, который на телевидении назвали "Шемякино".