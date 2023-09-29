"Стремятся подорвать доверие": РФ пытается перекрыть путь Болгарии к евро, — министр Васильев

По мнению министра финансов Болгарии Асена Васильева, в Болгарии много российской пропаганды, но болгары достаточно рассудительны, чтобы понимать, в чем заключаются их интересы.

Российская Федерация усиливает настроения евроскептиков в Болгарии, которые направлены на блокирование более глубокой интеграции страны в Европейский союз и принятия единой валюты блока (евро — ред.). Об этом 27 сентября заявил министр финансов Болгарии Асен Васьков Василев, сообщает Bloomberg.

"Сайты фейковых новостей, скоординированные атаки и политические партии, имеющие очень тесные связи с Россией, стремятся подорвать доверие к евро во время кампании, пик которой пришелся на лето", — говорится в заявлении.

Василев заявил, что Республика Болгария будет придерживаться своего плана по изменению валюты до 2025 года.

"Мы видели фейковые новости, мы видели российскую пропаганду. Россия попытается остановить дальнейшую европейскую интеграцию в целом и попытаться дестабилизировать любые усилия в этом направлении со стороны любой страны", — сказал Василев.

По мнению журналистов, правительство Болгарии хочет ввести евро, чтобы повысить уровень жизни и углубить свою роль в процессе принятия решений в ЕС. Но война России против Украины и энергетический кризис в Европе помогли спровоцировать всплеск инфляции и усилили опасения, что единая валюта может привести к росту цен в стране.

Тем не менее, лев Болгарии уже привязан к евро в рамках валютного управления, и денежно-кредитная политика точно соответствует политике, установленной Европейским центральным банком во Франкфурте.

И настроение меняется, по словам Васильева. Инфляция снижается, и его правительство, пришедшее к власти в июне, пользуется поддержкой большой проевропейской коалиции бывших соперников.

"Хотя здесь (в Болгарии — ред.), вероятно, больше пророссийских настроений и гораздо больше российской пропаганды, болгары достаточно рассудительны, чтобы знать, в чем заключаются их интересы. Люди начинают видеть преимущества не только привязки к евро через валютный фонд, который у нас есть, но и фактического владения евро", — сказал он.

Напомним, 21 сентября сообщалось, что Болгария высылает священника РПЦ из страны. Российское посольство заявило, что Болгария "разрушает не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между их государствами, но и хочет разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквями".