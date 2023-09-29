Страны ЕС продлили срок действия временной защиты для украинцев
Механизм временной защиты позволяет облегчить нагрузку на отдельные страны-члены ЕС и предоставить беженцам согласованные права на всей территории Евросоюза.
Совет Евросоюза согласился продлить временную защиту для украинских беженцев с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года, чтобы обеспечить уверенность более чем 4 миллионам беженцев, нашедшим убежище в ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.
"ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется", – заявил Фернандо Гранде-Марласка Гомес, исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании.
Механизм временной защиты был активирован 4 марта 2022 года, всего через несколько дней после того, как российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, и был автоматически продлен еще на один год.
Какие права дает беженцам временная защита?
Система обеспечивает немедленную и коллективную (т.е. без необходимости рассмотрения индивидуальных заявлений) защиту перемещенных лиц, которые не могут вернуться в страну своего происхождения.
Цель механизма временной защиты состоит в том, чтобы облегчить нагрузку на системы предоставления убежища отдельных стран-членов ЕС и обеспечить перемещенным лицам согласованные права на всей территории Евросоюза. Беженцы, получившие временную защиту, получают следующие права:
- вид на жительство;
- доступ к рынку труда и жилью;
- медицинская помощь;
- социальная помощь;
- доступ к образованию для детей.
Предыстория и следующие шаги
После принятого сегодня политического решения Совет должен будет официально подписать документ о продлении временной защиты. Это произойдет после того, как текст документа пройдет юридическую проверку и будет переведен на все языки ЕС.
Временная защита – это механизм чрезвычайного реагирования ЕС, который активируется в обстоятельствах массового притока беженцев. Директива ЕС о временной защите была принята в 2001 году после начала конфликтов в Косово и Боснии и Герцеговине.
По данным на 31 июля 2023 года, механизмом временной защиты в Евросоюзе пользуются более 4,1 млн украинских беженцев.
Странами ЕС, принявшими наибольшее количество украинцев стали:
- Германия (1 153 865 человек)
- Польша (971 080)
- Чехия (357 540)
Напомним, Миграционная служба Украины попросила правительства других государств не интегрировать украинских беженцев, потому что они могут не вернуться на Родину.
Ранее Фокус писал, что в Чехии меняют некоторые правила для украинских беженцев. Среди прочего, в Праге собираются отменть бесплатный проезд.