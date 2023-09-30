Путин предложил выйти из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, – DW

Законопроект о денонсации конвенции о защите нацменьшинств должен защитить Россию от "дискриминационного отношения".

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ законопроекта был размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента в пятницу, 29 сентября. Об этом сообщает издание Deutsche Welle

Год назад комитет министров Совета Европы ограничил полномочия российского эксперта в комитете, который был создан, чтобы контролировать выполнение странами-участницами своих обязательств в рамках конвенции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, Москву отстранили от участия в выработке решений и отслеживания случаев нарушения прав нацменьшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом. Законопроект Путина "позволит избежать дискриминационного отношения" к России.

Конвенция, которую собираются денонсировать в Госдуме, в частности, запрещает:

ассимиляцию национальных меньшинств вопреки их воле;

дискриминацию нацменьшинств.

В Конвенции, которую Россия подписала в 1996 году, также закрепляется право национальных меньшинств на свободное использование их языка.

Исключение РФ из Совета Европы

После начала военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Комитет министров Совета Европы приостановил российское представительство в уставных органах Совета. В марте 2022 года комитет одобрил резолюцию об исключении России из организации, после чего РФ официально уведомила Генерального секретаря СЕ, что намерена выйти из Совета Европы.

В феврале этого года российская Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении Российской Федерации 21 международного договора с Советом Европы, в том числе конвенции о правах человека.

Напомним, СМИ сообщили, что еще один "партнер" отвернулся от Кремля, а Россия теряет влияние.

Ранее Фокус писал, что Россия вышла из Совета Европы, чья конвенция запрещает пытки и рабство. Депутат Госдумы Толстой заявил, что "РФ покидает Совет Европы по собственной воле" и обвинил НАТО в разрыве диалога.