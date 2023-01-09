Путин предлагает Госдуме игнорировать нормы международной антикоррупционной конвенции (фото)

Свое решение глава Кремля аргументирует тем, что комитет министров Совета Европы прекратил членство страны-агрессора в Группе гсоударств против коррупции.

Related video

Президент РФ Владимир Путин официально предлагает отказаться от выполнения международной конвенции, которая предусматривает уголовную ответственность за коррупционные преступления. Об этом говорится на официальном сайте Государственной думы России.

В частности, Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Указанный документ был подписан Российской Федерацией во французском Страсбурге 27 января 1999 года.

В законопроекте сказано, что Владимир Путин предлагает отказаться от выполнения норм международной конвенции после того, как комитет министров Совета Европы прекратил членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

"РФ лишается права участия в обсуждении при принятии докладов, а также права голоса. В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать Конвенцию", — говорится в тексте докумета, который был внесен главой Кремля в Госдуму.

На официальном сайте парламента также сказано, что указанный законопроект о денонсации Конвенции поддерживает правительство страны-агрессора.

[ + – ] Путин предлагает официально отказаться от выполнения международной конвенции по коррупции

Стоит отметить, что Украина в 1999 году также подписала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, а в 2009 году — ратифицировала. Официально документ вступил в силу с 1 марта 2010 года.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию — масштабный документ, направленный на скоординированную криминализацию широкого круга видов коррупционной практики. Она также предусматривает дополнительные меры в сфере уголовного права и расширение международного сотрудничества в преследовании коррупционных преступлений.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин своим указом от 5 января признал, что все оккупированные территории являются неотъемлемой частью Украины. Речь идет о документе, адресованном Вооруженным силам, которым глава Кремля распорядился установить "рождественское перемирие" на передовой.

Другим своим указом от 14 ноября Владимир Путин разрешил иностранным наемникам официально воевать в рядах ВС РФ.