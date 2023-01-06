Путин своим указом признал все оккупированные территории частью Украины (фото)

Речь идет о документе, адресованном Вооруженным силам, которым глава Кремля распорядился установить "рождественское перемирие" на фронте.

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Президент России Владимир Путин своим официальным указом признал, что все оккупированные территории являются частью Украины. Об этом говорится в документе, который был 5 января обнародован на официальном сайте главы Кремля.

Речь идет об указе Вооруженным силам России, которым Владимир Путин распорядился установить "рождественское перемирие" на фронте.

В документе сказано, что российские войска должны придерживаться режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Таким образом, Владимир Путин в официальном указе признал, что все оккупированные территории являются неотъемлемой частью украинского государства.

"Учитывая обращение патриарха Кирилла, поручаю Минобороны РФ ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", — говорится в указе Владимира Путина, который был опубликован на официальном сайте главы Кремля.

[ + – ] Владимир Путин своим указом признал оккупированные территории частью Украины

Днем ранее, 5 января, патриарх РПЦ Кирилл предложил ввести на передовой "рождественское перемирие", которое должно действовать с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января. Режим прекращения огня, по мнению епископа, якобы позволит жителям прифронтовых регионов посетить богослужения на Рождество.

После инициативы патриарха РПЦ Кирилла президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны России установить режим прекращения огня на 36 часов. В Офисе президента Украины отреагировали на указ главы Кремля и заявили, что страна-агрессор может рассчитывать на временное перемирие только после того, как захватчики покинут оккупированные территории.

После отказа устанавливать "рождественское перемирие" экс-президент РФ Дмитрий Медведев назвал руководство Украины "свиньями и клоунами", которые лишают мирных граждан посещать церкви на Рождество.