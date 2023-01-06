Путін своїм указом визнав усі окуповані території частиною України (фото)

Йдеться про документ, адресований Збройним силам, яким глава Кремля розпорядився встановити "різдвяне перемир'я" на фронті.

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Президент Росії Володимир Путін своїм офіційним указом визнав, що всі окуповані території є частиною України. Про це йдеться у документі, який 5 січня оприлюднили на офіційному сайті глави Кремля.

Йдеться про указ Збройним силам Росії, яким Володимир Путін розпорядився встановити "різдвяне перемир'я" на фронті.

У документі сказано, що російські війська мають дотримуватись режиму припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні. Так Володимир Путін в офіційному указі визнав, що всі окуповані території є невіддільною частиною української держави.

"Враховуючи звернення патріарха Кирила, доручаю Міноборони РФ ввести з 12:00 6 січня 2023 року до 24:00 7 січня 2023 року режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні. Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, що сповідують православ'я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового", — йдеться в указі Володимира Путіна, який опубліковано на офіційному сайті глави Кремля.

[ + – ] Володимир Путін своїм указом визнав окуповані території частиною України

Днем раніше, 5 січня, патріарх РПЦ Кирило запропонував ввести на передовий "різдвяне перемир'я", яке має діяти з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Режим припинення вогню, на думку єпископа, нібито дозволить мешканцям прифронтових регіонів відвідати богослужіння на Різдво.

Після ініціативи патріарха РПЦ Кирила президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони Росії встановити режим припинення вогню на 36 годин. В Офісі президента України відреагували на указ глави Кремля та заявили, що країна-агресор може розраховувати на тимчасове перемир'я лише після того, як загарбники покинуть окуповані території.

Після відмови встановлювати "різдвяне перемир'я" експрезидент РФ Дмитро Медведєв назвав керівництво України "свинями та клоунами", які позбавляють мирних громадян можливості відвідувати церкви на Різдво.