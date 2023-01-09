Путін пропонує Держдумі ігнорувати норми міжнародної антикорупційної конвенції (фото)

Своє рішення глава Кремля аргументує тим, що комітет міністрів Ради Європи припинив членство країни-агресора в Групі держав проти корупції.

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Президент РФ Володимир Путін офіційно пропонує відмовитись від виконання міжнародної конвенції, яка передбачає кримінальну відповідальність за корупційні злочини. Про це йдеться на офіційному сайті Державної Думи Росії.

Зокрема Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт, яким пропонується денонсація Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію.

Зазначений документ було підписано Російською Федерацією у французькому Страсбурзі 27 січня 1999 року.

У законопроєкті сказано, що Володимир Путін пропонує відмовитись від виконання норм міжнародної конвенції після того, як комітет міністрів Ради Європи припинив членство РФ у Групі держав проти корупції (ГРЕКО).

"РФ позбавляється права участі в обговоренні у процесі ухвалення доповідей, а також права голосу. Через неприйнятність для Російської Федерації таких умов, а також із метою вжиття заходів, спрямованих на недопущення дискримінаційного ставлення до Російської Федерації в межах оціночних механізмів ГРЕКО, пропонується денонсувати Конвенцію", — йдеться у тексті документа, який було внесено главою Кремля до Держдуми.

На офіційному сайті парламенту також сказано, що цей законопроєкт про денонсацію Конвенції підтримує уряд країни-агресора.

[ + – ] Путін пропонує офіційно відмовитися від виконання міжнародної конвенції з корупції

Варто зазначити, що Україна в 1999 році також підписала Конвенцію про кримінальну відповідальність за корупцію, а в 2009 році — ратифікувала. Офіційно документ набрав чинності з 1 березня 2010 року.

Конвенція про кримінальну відповідальність за корупцію є масштабним документом, спрямованим на скоординовану криміналізацію широкого кола видів корупційної практики. Вона також передбачає додаткові заходи у сфері кримінального права та розширення міжнародного співробітництва у переслідуванні корупційних злочинів.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін своїм указом від 5 січня визнав, що всі окуповані території є невід'ємною частиною України. Йдеться про документ, адресований Збройним силам, яким глава Кремля розпорядився встановити "різдвяне перемир'я" на передовій.

Іншим своїм указом від 14 листопада Володимир Путін дозволив іноземним найманцям офіційно воювати в лавах ЗС РФ.