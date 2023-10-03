Российские партизаны подожгли склады с военной формой в Ростове-на-Дону (фото, видео)

Ответственность за диверсию взяло на себя партизанское движение СКРЕПАЧЪ. РосСМИ пишут, что на складах хранилась мебель и техника.

В российском Ростове-на-Дону внезапно загорелись склады и поддоны на открытой площадке перед ними. Движение подполья СКРЕПАЧЪ, которое действует под лозунгом "За свободную Россию без Путина" взяло на себя ответственность за поджог, утверждая, что огонь уничтожил запасы военной формы для российской армии. Об этом партизаны сообщили в своем Telegram-канале.

"На связи СКРЕПАЧЪ. Ростов-на-Дону. Все будет гореть, что приготовили для войны. В промзоне на Левом берегу у Мегамага на улице Шоссейной уничтожен запас формы", – говорится в сообщении.

Стоит отметить стратегическое расположение Ростова-на-Дону. Он находится на расстоянии примерно 150-165 км от Мариуполя, Донецка и Луганска, что может использоваться для создания логистической базы снабжения российской армии.

Ростов-на-Дону Фото: Google Maps

Подпольщики также пообещали, что продолжат подобные акции. Поджог подтвердил и спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"На Ростове подожгли склад с военной формой москалей. Хорошее дело! Наши люди – везде", — написал он.

В российском Ростове-на-Дону загорелись склады с военной формой

Пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ростовской области подтвердила возгорание складских помещений по улице Шоссейной в понедельник, 2 октября, в 20:45. Пожарники уточнили, что пожар распространился на площади 500 квадратных метров. Для тушения огня были привлечены 63 человека и 21 пожарная машина. Огонь был потушен за час. Информации о пострадавших нет.

В росСМИ пишут, что на складах хранилась техника и мебель.

В МЧС РФ по Ростовской области подтвердили возгорание складских помещений

Напомним, 27 сентября в Башкирии загорелись склады самого крупного российского химзавода.

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