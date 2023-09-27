В Башкирии горит самый крупный в России завод с химикатами: подробности (фото)

На опубликованных кадрах можно заметить, что огонь и дым окутали достаточно большую территорию. На место прибыли спасательные службы.

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На территории Российской Федерации вспыхнул мощный пожар на складе с химикатами. По территории начал распространяться огонь и густой черный дым. Об этом сообщает российское медиа Astra 27 сентября.

Речь идет о предприятии в башкирском Ишимбае, которое является самым крупным в России в этой сфере. На место оперативно прибыли спасательные службы, которые должны будут справляться с последствиями.

В России на самом крупном заводе с химикатами вспыхнул пожар Фото: Скриншот В России на самом крупном заводе с химикатами вспыхнул пожар Фото: Twitter В России на самом крупном заводе с химикатами вспыхнул пожар Фото: Скриншот

"Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов" — крупнейшее в России предприятие по производству синтетических цеолитов и адсорбентов. Выпускает "широкий спектр катализаторов для гидрогенизационных процессов получения высокоэкологичных топлив", — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара. На месте находятся около 11 единиц техники и более 35 пожарных.

Больше информации о пожаре не прозвучало. Местные власти никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

Стоит отметить, что в последнее время на территории России достаточно неспокойно. В ночь на 27 сентября в районе аэродрома "Чкаловский" вспыхнул пожар. Сначала прозвучало несколько взрывов, как отметили местные жители, после чего дым начал распространяться по всей округе.

25 сентября сообщалось, что под российским Оренбургом произошел масштабный пожар на нефтебазе, в результате чего есть жертвы. На территории объекта, по данным медиа, загорелись цистерны с сырой нефтью. Пожар был потушен, а спасатели начали искать пропавших сотрудников.