Взрывы в Подмосковье: в районе аэродрома "Чкаловский" вспыхнул пожар, – соцсети (фото, видео)

По словам местных жителей дым от масштабного возгорания в подмосковном Щелково виден во всей округе. Люди также отметили, что слышали несколько взрывов.

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В ночь на 27 сентября в Московской области Российской Федерации, в городе Щелково, произошел сильный пожар. Об этом сообщил местный Telegram-канал "Типичное Щелково | ТЩ".

"Что-то мощно горит за промзоной на Соколовской", — говорится в публикации.

В комментариях некоторые люди отметили, что слышали несколько взрывов.

Telegram-канал "Осторожно, Москва" со ссылкой на очевидцев сообщил, что дым от пожара в Щелково виден во всей округе. По информации авторов канала, в дачном поселке Загорянский загорелся двухэтажный частный дом.

В Telegram-канале Astra заявили, ссылаясь на слова местных жителей, что пожар в промзоне в западной части Щелково почти ликвидировали.

Официальных заявлений касательно пожара на момент публикации не поступало.

Отметим, что в Щелково расположен военный аэродром "Чкаловский", где недавно были подорваны самолеты.

Пожар в Подмосковье

Диверсия на аэродроме "Чкаловский": что известно

Напомним, что 20 сентября, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что на российском аэродроме "Чкаловский" был существенно поврежден один вертолет Ми-28 и два самолета Ил-20 и Ан-148. Еще один Ан-148, который находился рядом, получил незначительные повреждения.

Журналисты сопоставили изображение аэродрома "Чкаловский" с фотографией, представленной ГУР, которая датируется 18 сентября. На снимке, сделанном 19 сентября, можно заметить, что два самолета Ан-148 были перемещены с их предыдущего местоположения на аэродроме, а на месте оставили лишь Ил-20.

Аэродром Чкаловский 18 сентября Аэродром Чкаловский 19 сентября Фото: Радио Свобода

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью от 23 сентября сообщил, что внутри РФ "очень негативно" отреагировали на проникновение диверсантов на охраняемый военный объект в районе столицы. Начальник ГУР отметил, что в произошедшем обвинили ФСБ.