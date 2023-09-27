Вибухи в Підмосков'ї: у районі аеродрому "Чкаловський" спалахнула пожежа, — соцмережі (фото, відео)

За словами місцевих жителів, дим від масштабного загоряння в підмосковному Щолково видно в усій окрузі. Люди також зазначили, що чули кілька вибухів.

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У ніч на 27 вересня в Московській області Російської Федерації, у місті Щолково, сталася сильна пожежа. Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Типичное Щелково | ТЩ".

"Щось потужно горить за промзоною на Соколовській", — ідеться в публікації.

У коментарях деякі люди зазначили, що чули кілька вибухів.

Telegram-канал "Осторожно, Москва" з посиланням на очевидців повідомив, що дим від пожежі в Щолково видно у всій окрузі. За інформацією авторів каналу, у дачному селищі Загорянський загорівся двоповерховий приватний будинок.

У Telegram-каналі Astra заявили, посилаючись на слова місцевих жителів, що пожежу в промзоні в західній частині Щолкова майже ліквідували.

Офіційних заяв щодо пожежі на момент публікації не надходило.

Зазначимо, що в Щолково розташований військовий аеродром "Чкаловський", де нещодавно було підірвано літаки.

Пожежа в Підмосков'ї

Диверсія на аеродромі "Чкаловський": що відомо

Нагадаємо, що 20 вересня, у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що на російському аеродромі "Чкаловський" було суттєво пошкоджено один вертоліт Мі-28 і два літаки Іл-20 та Ан-148. Ще один Ан-148, який перебував поруч, зазнав незначних пошкоджень.

Журналісти зіставили зображення аеродрому "Чкаловський" з фотографією, представленою ГУР, яка датується 18 вересня. На знімку, зробленому 19 вересня, можна помітити, що два літаки Ан-148 було переміщено з їхнього попереднього місця розташування на аеродромі, а на місці залишили лише Іл-20.

Аеродром Чкаловський 18 вересня Аеродром Чкаловський 19 вересня Фото: Радіо Свобода

Глава української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю від 23 вересня повідомив, що всередині РФ "дуже негативно" відреагували на проникнення диверсантів на військовий об'єкт, що охороняється, у районі столиці. Начальник ГУР зазначив, що в події звинуватили ФСБ.