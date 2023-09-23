Звинуватили ФСБ: Буданов розповів, як у РФ сприйняли атаку на аеродром Чкаловський

За словами глави української розвідки, усередині РФ "дуже негативно" відреагували на проникнення диверсантів на військовий об'єкт, що охороняється, у районі столиці.

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Підрив літаків на російському аеродромі Чкаловський у Московській області є результатом дій диверсійних груп. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю порталу The War Zone від 22 вересня.

Кирило Буданов зазначив, що диверсійні групи в РФ підтримують зв'язок із ГУР МО. При цьому він не уточнив, чи брало відомство участь у виборі цілі.

"Скажімо так, ми допомагаємо їм", — пояснив глава української військової розвідки.

Начальник ГУР вважає, що подібна атака в безпосередній близькості від російської столиці демонструє нездатність нинішнього режиму в РФ захистити навіть найважливішу і найбезпечнішу інфраструктуру.

"Ми знаємо про дуже негативну реакцію, тому що в цьому винні вони. Це, звичайно, не було завданням, але це побічний ефект", — зазначив Буданов.

За словами Буданова, у РФ звинуватили ФСБ у тому, що диверсантам вдалося проникнути на об'єкт, що охороняється, і провести диверсійну операцію.

"Крім того, це, звісно, удар по політичному керівництву, та й військовому керівництву РФ, оскільки воно явно не в змозі забезпечити належну охорону стратегічно важливих аеродромів у Москві", — підкреслив Буданов.

Атака на аеродром Чкаловський: що відомо

Нагадаємо, 20 вересня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що на аеродромі Чкаловський було суттєво пошкоджено один вертоліт Мі-28 і два літаки Іл-20 та Ан-148.

Аеродром Чкаловський 18 вересня Аеродром Чкаловський 19 вересня

Попри охорону, невідомі змогли пронести вибуховий пристрій на борт літаків АН-148 та Іл-20, що належать 354-му авіаполку спецпризначення. Також постраждав Мі-28Н, який окупанти використовували для перехоплення і знищення безпілотних апаратів у Московській області.

За даними журналістів, після диверсії два літаки Ан-148 перемістили з їхнього попереднього місця розташування на аеродромі, а на місці залишили лише Іл-20.