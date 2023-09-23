Обвинили ФСБ: Буданов рассказал, как в РФ восприняли атаку на аэродром Чкаловский

По словам главы украинской разведки, внутри РФ "очень негативной" отреагировали на проникновение диверсантов на охраняемый военный объект в районе столицы.

Related video

Подрыв самолетов на российском аэродроме Чкаловский в Московской области является результатом действий диверсионных групп. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу The War Zone от 22 сентября.

Кирилл Буданов отметил, что диверсионные группы в РФ поддерживают связь с ГУР МО. При этом он не уточнил, принимало ли ведомство участие в выборе цели.

"Скажем так, мы помогаем им", — объяснил глава украинской военной разведки.

Начальник ГУР считает, что подобная атака в непосредственной близости от российской столицы демонстрирует неспособность нынешнего режима в РФ защитить даже самую важную и безопасную инфраструктуру.

"Мы знаем об очень негативной реакции, потому что в этом виноваты они. Это, конечно, не было задачей, но это побочный эффект", — отметил Буданов.

По словам Буданова, в РФ обвинили ФСБ в том, что диверсантам удалось проникнуть на охраняемый объект и провести диверсионную операцию.

"Кроме того, это, конечно, удар по политическому руководству, да и военному руководству РФ, поскольку оно явно не в состоянии обеспечить должную охрану стратегически важных аэродромов в Москве", — подчеркнул Буданов.

Атака на аэродром Чкаловский: что известно

Напомним, 20 сентября в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что на аэродроме Чкаловский был существенно поврежден один вертолет Ми-28 и два самолета Ил-20 и Ан-148.

Аэродром Чкаловский 18 сентября Аэродром Чкаловский 19 сентября

Несмотря на охрану, неизвестные смогли пронести взрывное устройство на борт самолетов АН-148 и Ил-20, принадлежащих 354-му авиаполку спецназначения. Также пострадал Ми-28Н, который использовался оккупантами для перехвата и уничтожения беспилотных аппаратов в Московской области.

По данным журналистов, после диверсии два самолета Ан-148 переместили с их предыдущего местоположения на аэродроме, а на месте оставили лишь Ил-20.