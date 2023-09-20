Самолеты исчезли: СМИ сравнили спутниковые снимки аэродрома Чкаловский после взрывов (фото)

По данным журналистов, после диверсии два самолета Ан-148 переместили с их предыдущего местоположения на аэродроме, а на месте оставили лишь Ил-20.

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Журналисты провели анализ снимков военного аэродрома Чкаловский в Московской области, на котором, по сообщениям Главного управления разведки Минобороны Украины, были повреждены российские военные самолеты. Об этом 20 сентября пишет издание "Крым. Реалии" ("Радио Свобода").

Так, журналисты сопоставили изображение аэродрома Чкаловский с фотографией, представленной ГУР, которая датируется 18 сентября. На снимке, сделанном 19 сентября, можно заметить, что два самолета Ан-148 были перемещены с их предыдущего местоположения на аэродроме, а на месте оставили лишь Ил-20.

"Разрешение спутниковых снимков пока не позволяет редакции подтвердить или определить степень повреждений", — говорится в сообщении.

Аэродром Чкаловский 18 сентября Фото: пресс-служба ГУР Минобороны Аэродром Чкаловский 19 сентября Фото: Радио Свобода

Атака на аэродром в Московской области — что известно

20 сентября в ГУР сообщили, что неизвестные лица на аэродроме Чкаловский в Московской области повредили один вертолет Ми-28 и два самолета Ил-20 и Ан-148.

Согласно данным ГУР, произошедшее событие вызвало беспокойство и недоумение среди высших военных руководителей, так как на аэродроме "Чкаловский" размещаются стратегически важные самолеты.

Несмотря на строгую охрану аэродрома, неизвестные смогли пронести взрывное устройство на борт самолетов АН-148 и Ил-20, принадлежащих 354-му авиаполку спецназначения. Также пострадал Ми-28Н, который использовался оккупантами для перехвата и уничтожения беспилотных аппаратов в Московской области.

Отметим, что Ил-20 представляет собой советский самолет, предназначенный для выполнения радиоэлектронной разведки и электронной борьбы. Ан-148, в свою очередь, это украинский пассажирский самолет. Ми-28Н — это российский боевой вертолет, предназначенный для выполнения ударных операций.

Ранее, 8 сентября, в России заявили о создании вертолетных отрядов для борьбы с беспилотниками. Для этого будут использовать Ми-28.