У Башкирії горить найбільший у Росії завод із хімікатами: подробиці (фото)

На опублікованих кадрах можна помітити, що вогонь і дим огорнули досить велику територію. На місце прибули рятувальні служби.

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На території Російської Федерації спалахнула потужна пожежа на складі з хімікатами. Територією почав поширюватися вогонь і густий чорний дим. Про це повідомляє російське медіа Astra 27 вересня.

Йдеться про підприємство в башкирському Ішимбаї, яке є найбільшим у Росії в цій сфері. На місце оперативно прибули рятувальні служби, які повинні будуть справлятися з наслідками.

У Росії на найбільшому заводі з хімікатами спалахнула пожежа Фото: Скриншот У Росії на найбільшому заводі з хімікатами спалахнула пожежа Фото: Twitter У Росії на найбільшому заводі з хімікатами спалахнула пожежа Фото: Скриншот

"Ішимбайський спеціалізований хімічний завод каталізаторів" — найбільше в Росії підприємство з виробництва синтетичних цеолітів і адсорбентів. Випускає "широкий спектр каталізаторів для гідрогенізаційних процесів отримання високоекологічних палив", — йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Сили та засоби залучено за підвищеним рангом пожежі. На місці перебувають близько 11 одиниць техніки та понад 35 пожежників.

Більше інформації про пожежу не прозвучало. Місцева влада ніяк не прокоментувала інцидент на момент публікації матеріалу.

Варто зазначити, що останнім часом на території Росії досить неспокійно. У ніч на 27 вересня в районі аеродрому "Чкаловський" спалахнула пожежа. Спочатку пролунало кілька вибухів, як зазначили місцеві жителі, після чого дим почав поширюватися по всій окрузі.

25 вересня повідомлялося, що під російським Оренбургом сталася масштабна пожежа на нафтобазі, внаслідок чого є жертви. На території об'єкта, за даними медіа, загорілися цистерни із сирою нафтою. Пожежу загасили, а рятувальники почали шукати зниклих співробітників.