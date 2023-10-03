Сломали ноги: в России школьники начали прыгать из окон, услышав звук сирены, — росСМИ

Инцидент произошел посреди уроков. На местной подстанции произошло аварийное отключение электроэнергии, поэтому в школе сработала пожарная сигнализация.

В России в городе Ульяновск школьники получили переломы конечностей, после того как начали выпрыгивать из окон школы, когда сработала пожарная сирена. Об этом пишет российское издание Shot.

Инцидент произошел посреди учебного дня. На местной подстанции произошло аварийное отключение электроэнергии, поэтому в школе сработала пожарная сигнализация.

Один из школьников начал бегать по коридору и кричать слово "Теракт". Дети, которые его услышали, перепугались, и стали выбегать из кабинетов, создавая панику и давку. Трое школьников выпрыгнули из окон второго этажа.

В результате у мальчика с девочкой переломы ног, а у второго мальчика компрессионное повреждение позвоночника.

По факту травмирования школьников открыто 2 уголовных производства — по статьям "халатность" и "причинение тяжкого вреда здоровью". Также проверяются действия учительницы, которая была на тот момент в кабинете.

Максимальное наказание по указанным статьям — до 12 лет колонии.

Напомним, что в ночь на 13 сентября воздушную тревогу объявили в восьми населенных пунктах Румынии вдоль Дуная. При этом обломки будут искать на расстоянии 20 км от реки.

Ранее сообщалось, что украинские чиновникипопытались адаптировать школьное образование к условиям военного времени. Отсюда — возможность учиться посменно, дистанционно и даже в метро.