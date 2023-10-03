Два землетрясения за одно утро в Непале: оползень заблокировал автомагистраль (видео)

По информации властей, известно об 11 пострадавших и одной пропавшей без вести женщине. Землетрясение 3 октября стало самым сильным в Непале с начала 2023 года.

Два землетрясения магнитудой 6,3 и 5,3 произошли в западном Непале во вторник, 3 октября. Подземные толчки вызвали оползень, который заблокировал главную автомагистраль в районе Баджханг, граничащем с Индией. В результате землетрясений, последовавших одно за другим с разницей в полчаса, разрушены жилые дома и повреждены дороги. Об этом сообщает агентство Reuters.

Землетрясение в Непале

Эпицентры землетрясений находились в районе городов Талкот и Чейнпур, которые находятся на расстоянии более 600 км, сообщили власти.

Эпицентры землетрясений в Непале находились на расстоянии 623 км Фото: Google Maps

Подземные толчки ощущались даже в индийской столице Нью-Дели, где люди выбегали из домов и офисных зданий. Сообщений о повреждениях на территории Индии пока не поступало.

Землетрясение в Непале

Представитель полиции Бхарат Бахадур Шах сообщил, что 11 человек — семь женщин и четверо мужчин — получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в местные больницы. Один из пострадавших получил травму, когда на него упал тяжелый предмет.

Еще одна женщина пропала без вести. Предположительно ее накрыло сошедшим оползнем. Власти Непала пока не сообщали о проведении поисково-спасательной операции.

Землетрясение в Непале

С начала года в Непале произошло более сотни землетрясений

По статистике землетрясений Volcano Discovery, в Непале, расположенном к югу от горного хребта Гималаи, за период с января по июнь 2023 года зафиксировано уже более сотни землетрясений.

По силе подземных толчков большинство землетрясений можно отнести с средней мощности:

менее 2 баллов – 6 шт.;

от 2 до 3 баллов – 42 шт.;

от 3 до 4 баллов – 40 шт.;

от 4 до 5 баллов – 24 шт.;

5 и более баллов – 2 шт.

В этом году самые мощные до сегодняшнего дня землетрясения произошли 24 января (5,6 балла) и 28 апреля (5,2 балла).

Государство Непал расположено в одном из самых сейсмически опасных мест планеты. Непал в прямом смысле находится в Гималаях – цепи гор шириной 1335 километров и длиной 2330 километров, которые до сих пор находятся в процессе формирования. Гималаи являются самой высокой горной системой нашей планеты, наибольшая высота хребта достигает 8848 метров над уровнем мирового океана. Горная цепь Гималаев — это результат столкновения двух литосферных плит земной коры – Индийской и Евразийской.

Напомним, из-за череды землетрясений проснулся крупнейший вулкан Италии. Жителей предупредили о возможной эвакуации.

Также Фокус писал, что сейсмолог предупредил о катаклизмах по всему миру. По словам сейсмолога-самоучки Фрэнка Хугербитса из Нидерландов, новые землетрясения могут произойти на юге Японии, в Северной Америке, на Филиппинах, в Индонезии, Португалии, Греции, а также на Камчатке и Курильских островах.