Возможна эвакуация: из-за череды землетрясений проснулся крупнейший вулкан Италии, — Reuters

Извержение кальдеры Кампи Флегрей, по мнению вулканологов, может вызвать цунами высотой 33,5 метра и распространить облако серы и токсичного пепла. Это, в свою очередь, обусловит глобальную зиму на Земле на несколько лет со всеми ее последствиями.

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В течение последних недель регион возле итальянского Неаполя всколыхнули сотни подземных толчков, а 27 сентября произошло крупнейшее за 40 лет землетрясение в этой местности, пишет Reuters.

Как отмечает издание, это слишком встревожило итальянских вулканологов, потому что толчок магнитудой 4,2 балла возмутил вулканическое поле, известное как Кампи Флегрей, или Флегрейские поля. Эксперты не видят непосредственной угрозы катастрофического извержения, но бывший руководитель обсерватории Везувия в Национальном институте геофизики и вулканологии (INGV) Джузеппе де Натале призвал к срочной проверке зданий в районе Кампи Флегрей, который сейчас является частью Неаполя.

"Может потребоваться массовая эвакуация в районе неподалеку от Неаполя, расположенном на так называемом супервулкане, который за последние недели пострадал от сотен небольших землетрясений. Сейчас я считаю, что более непосредственный риск — сейсмический. Но ясно, что нужно также учитывать возможность извержения", — предупреждает он.

Фото: Из открытых источников

И хотя после подземных толчков 27 сентября не было никаких признаков структурных повреждений, но после повторной сейсмической активности наблюдалось повышение уровня земли на 1,5 см в месяц. Де Натале написал правительству, предлагая возможную эвакуацию, свидетельствует итальянская газета Corriere Della Sera. Местные власти пока рассматривают рекомендации ученого, ведь сейчас в районе Кампи Флегрей проживает более 80 тысяч человек и даже временная эвакуация повлечет много сложностей. Однако ученый утверждает, что этот вулкан гораздо больше Везувия и если он взорвется, то может погубить миллионы людей, как это было во время извержения известного Везувия в 79 году н. э.

Президент Национального института геофизики и вулканологии Карло Доглиони во время слушаний в экологической комиссии Палаты подтвердил, что ситуация во Флегреи вызывает беспокойство, пишет издание.

В последний раз, когда Кампи Флегрей испытал подобный всплеск землетрясения в 1980-х годах, около 40 тысяч человек были временно эвакуированы из соседнего Поццуоли. Тогда его центр города Риони-Терре, расположенный на высоком овраге, образованном вулканическим туфом, внезапно поднялся, а затем медленно и неравномерно начал опускаться. В результате тысячи жителей были эвакуированы и не вернулись в свои дома, поскольку посещение этого района было запрещено.

Кальдера Кампи Флегрей — что известно

Кальдера крупнейшего спящего вулкана Европы Кампи Флегрей расположена в 20 километрах от известного Везувия на берегу Неаполитанского залива. Она похожа на Йеллоустонскую кальдеру в американском штате Вайоминг, но вызывает больше беспокойства, поскольку находится в районе, населенном примерно 3 миллионами людей.

Кальдера расположена преимущественно под водой, состоит из 24 кратеров и вулканических возвышенностей. Она имеет диаметр примерно 12-15 километров и в последний раз извергалась в 1538 году. Однако ученые имеют доказательства, что именно извержение этого вулкана около 39 тысяч лет назад возможно привело к вымиранию неандертальцев. Исследователи утверждают, что магму этого взрыва находили аж в Гренландии, то есть примерно за 4500 километров.

Фото: Из открытых источников

Также вулканологи объясняют, что тысячи небольших толчков в этом районе с 2019 года, интенсивность которых возросла в этом году, могут быть вызваны языками магмы, которые толкаются в подповерхностную часть вулкана на глубине примерно 5-6 километров. И это слишком опасно, тем более что, по данным INGV, ежедневно из этого вулканического поля высвобождается более 3000 тонн СО2. Для сравнения: обычный автомобиль выбрасывает около 4,6 метрических тонны СО2 в год.

По мнению ученых из Университетского колледжа Лондона и INGV, вулкан на Флегрейских полях, который не подавал признаков активности почти 500 лет, готовится к извержению, которого осталось ждать совсем недолго.

"Наше новое исследование подтверждает, что Кампи Флегрей приближается к разрыву. Только в апреле 2023 года небольших землетрясений было зафиксировано более 600, что стало самым высоким ежемесячным показателем, который когда-либо наблюдался в этом регионе", — заявил ведущий автор исследования, профессор геологии Кристофер Килберн.

Если вулкан на Флегрейских полях повторит свое самое большое предыдущее извержение, он выбросит расплавленную горную породу и вулканические газы высоко в стратосферу, уверяют вулканологи. Это может вызвать цунами высотой 33,5 метра и распространит облако серы и токсичного пепла, что вызовет глобальную зиму на Земле на несколько лет, уничтожив урожай и вызвав массовое вымирание.

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