Можлива евакуація: через низку землетрусів прокинувся найбільший вулкан Італії, — Reuters

Виверження кальдери Кампі Флегрей, на думку вулканологів, може спричинити цунамі заввишки 33,5 метра та поширити хмару сірки й токсичного попелу. Це своєю чергою зумовить глобальну зиму на Землі на декілька років з усіма її наслідками.

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Протягом останніх тижнів регіон біля італійського Неаполя сколихнули сотні підземних поштовхів, а 27 вересня стався найбільший за 40 років землетрус у цій місцевості, пише Reuters.

Як зазначає видання, це надто стривожило італійських вулканологів, бо поштовх магнітудою 4,2 бала збурив вулканічне поле, відоме як Кампі Флегрей, або Флегрейські поля. Експерти не вбачають безпосередньої загрози катастрофічного виверження, але колишній керівник обсерваторії Везувію в Національному інституті геофізики та вулканології (INGV) Джузеппе де Натале закликав до термінової перевірки будівель у районі Кампі Флегрей, який наразі є частиною Неаполя.

"Може знадобитися масова евакуація в районі неподалік від Неаполя, що розташоване на так званому супервулкані, який за останні тижні постраждав від сотень невеликих землетрусів. Наразі я вважаю, що більш безпосередній ризик — сейсмічний. Але ясно, що потрібно також враховувати можливість виверження", — попереджає він.

Фото: З відкритих джерел

І хоча після підземних поштовхів 27 вересня не було жодних ознак структурних пошкоджень, але після повторної сейсмічної активності спостерігалося підвищення рівня землі на 1,5 см на місяць. Де Натале написав уряду, пропонуючи можливу евакуацію, засвідчує італійська газета Corriere Della Sera. Місцева влада поки що розглядає рекомендації вченого, адже наразі у районі Кампі Флегрей мешкає понад 80 тисяч осіб і навіть тимчасова евакуація спричинить забагато складнощів. Проте вчений стверджує, що цей вулкан набагато більший за Везувій і якщо він вибухне, то може згубити мільйони людей, як це було під час виверження відомого Везувію у 79 році н. е.

Президент Національного інституту геофізики та вулканології Карло Догліоні під час слухань в екологічній комісії Палати підтвердив, що ситуація у Флегреї викликає занепокоєння, пише видання.

Востаннє, коли Кампі Флегрей зазнав подібного сплеску землетрусу в 1980-х роках, близько 40 тисяч людей були тимчасово евакуйовані із сусіднього Поццуолі. Тоді його середмістя Ріоні-Терре, що розташовано на високому яру, утвореному вулканічним туфом, раптово піднялося, а потім повільно і нерівномірно почало опускатися. В результаті тисячі мешканців були евакуйовані та не повернулися до своїх домівок, оскільки відвідування цього району було заборонено.

Кальдера Кампі Флегрей — що відомо

Кальдера найбільшого сплячого вулкану Європи Кампі Флегрей розташована за 20 кілометрів від відомого Везувію на березі Неаполітанської затоки. Вона схожа на Єллоустонську кальдеру в американському штаті Вайомінг, але викликає більше занепокоєння, оскільки знаходиться в районі, населеному приблизно 3 мільйонами людей.

Кальдера розташована переважно під водою, складається з 24 кратерів і вулканічних височин. Вона має діаметр приблизно 12-15 кілометрів і востаннє вивергалася у 1538 році. Однак вчені мають докази, що саме вивереження цього вулкану близько 39 тисяч років тому можливо призвело до вимирання неандертальців. Дослідники стверджують, що магму цього вибуху знаходили аж у Гренландії, тобто приблизно за 4500 кілометрів.

Фото: З відкритих джерел

ІТож вулканологи пояснюють, що тисячі невеликих поштовхів у цьому районі з 2019 року, інтенсивність яких зросла цьогоріч, можуть бути спричинені язиками магми, що штовхаються в підповерхню вулкана на глибині приблизно 5-6 кілометрів. І це надто небезпечно, тим паче що, за даними INGV, щодня з цього вулканічного поля вивільняється понад 3000 тонн СО2. Для порівняння: звичайна автівка викидає близко 4,6 метричних тонн СО2 на рік.

На думку вчених з Університетського коледжу Лондона та INGV, вулкан на Флегрейських полях, який не подавав ознак активності майже 500 років, готується до виверження, якого залишилося чекати зовсім недовго.

"Наше нове дослідження підтверджує, що Кампі Флегрей наближається до розриву. Тільки у квітні 2023 року невеликих землетрусів було зафіксовано понад 600, що стало найвищим щомісячним показником, який будь-коли спостерігався в цьому регіоні", — заявив провідний автор дослідження, професор геології Крістофер Кілберн.

Якщо вулкан на Флегрейських полях повторить своє найбільше попереднє виверження, він викине розплавлену гірську породу та вулканічні гази високо в стратосферу, запевняють вулканологи. Це може спричинити цунамі заввишки 33,5 метри та поширить хмару сірки й токсичного попелу, що зумовить глобальну зиму на Землі на декілька років, знищивши врожай і спричинивши масове вимирання.

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